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Леди
Красота и здоровье
16 декабря 20, 12:00
Опасные для здоровья сорта сыров
сыр
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Сыры богаты белком, кальцием, фосфором, цинком, витаминами А, В12, К2, омегой-3 и многими другими полезными для нашего организма микроэлементами.
Однако иногда даже небольшой кусочек сыра может вызвать проблемы со здоровьем. Медики рассказали, кому какой сорт сыра не стоит употреблять.

Врач-диетолог Юлия Панова назвала сорта сыра, имеющие противопоказания и ограничения по употреблению.

Проблемы с пищеварением может вызвать даже небольшой кусочек сыра. Аллергическую реакцию могут спровоцировать добавки или красители в сыре. У некоторых людей также бывает аллергия на один из основных белков молока – казеин, в этом случае любой сорт сыра противопоказан.

Сыры с плесенью — рокфор, дорблю, бри, камамбер, горгонзола – имеют больше всего противопоказаний. От них следует отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, беременным и кормящим матерям, не стоит их давать детям до 5 лет. Врач пояснила, что данные сыры могут выделять токсичные вещества и вызывать развитие листериоза.

Рассольные и острые сыры в разумных пределах можно есть всем. Специалист порекомендовала ограничить употребление этих продуктов пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, аллергией и склонностью к отекам.

По словам Пановой, зрелые сыры, такие как пармезан, положительно влияют на сосудистую стенку и даже способствуют небольшому снижению артериального давления. Однако норма их потребления не должна превышать 40 граммов в день. Нужно помнить, что сыр – это калорийный продукт. Людям с ожирением он не принесет пользы.

Диетолог призвала отказаться от плавленых сыров, в состав которых часто входят растительные жиры и различные добавки. Лучше заменить их натуральными сырами, ведь в плавленых продуктах содержатся трансжиры, ускоряющие процесс старения.

Источник: https://changeua.com/
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