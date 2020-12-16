Как легко пережить зиму и сохранить здоровье

Врач-диетолог Беатрис де Рейналь шокировала даже самых ярых приверженцев здорового образа жизни. Оказалось, все, что мы привыкли считать правильным в плане зимнего режима питания, не всегда соответствует действительности. Эксперт развеяла одни из самых популярных мифов по поводу диет в холодное время года и объяснила, как справиться с ползущей вправо стрелкой весов.





Даже если зимой за окнами — низкая температура, большую часть времени мы все находимся в теплых помещениях. Именно поэтому мнение о том, что в холодное время года надо есть больше, является заблуждением. Люди, при этом, именно зимой едят больше, но двигаются, при этом, гораздо меньше, чем летом.





Эксперт предостерегла всех тех, кто следит за фигурой, от употребления зимой калорийной пищи и призвала просто придерживаться сбалансированного питания. «Как только вы начинаете чувствовать сильную усталость во время смены сезона, лучше отодвиньте в сторону бекон и начинайте прием витамина С», — рассказала она. — «Также от сезонной усталости очень хорошо помогают железо, магний и цинк. В любом случае, перед тем, как начать что-то принимать, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. И не пренебрегайте поддержанием водного баланса — пить воду надо не только летом, но и зимой».



