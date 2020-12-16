Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.85
USD
27.71
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
16 декабря 20, 12:03
Как легко пережить зиму и сохранить здоровье
зима
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Люди зимой едят больше, но двигаются, при этом, гораздо меньше, чем летом.
Врач-диетолог Беатрис де Рейналь шокировала даже самых ярых приверженцев здорового образа жизни. Оказалось, все, что мы привыкли считать правильным в плане зимнего режима питания, не всегда соответствует действительности. Эксперт развеяла одни из самых популярных мифов по поводу диет в холодное время года и объяснила, как справиться с ползущей вправо стрелкой весов.

Даже если зимой за окнами — низкая температура, большую часть времени мы все находимся в теплых помещениях. Именно поэтому мнение о том, что в холодное время года надо есть больше, является заблуждением. Люди, при этом, именно зимой едят больше, но двигаются, при этом, гораздо меньше, чем летом.

Эксперт предостерегла всех тех, кто следит за фигурой, от употребления зимой калорийной пищи и призвала просто придерживаться сбалансированного питания. «Как только вы начинаете чувствовать сильную усталость во время смены сезона, лучше отодвиньте в сторону бекон и начинайте прием витамина С», — рассказала она. — «Также от сезонной усталости очень хорошо помогают железо, магний и цинк. В любом случае, перед тем, как начать что-то принимать, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. И не пренебрегайте поддержанием водного баланса — пить воду надо не только летом, но и зимой».

Источник: https://lenta.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Убрать живот за неделю в домашних условиях
noimageОпасные для здоровья сорта сыров
Лента новостей