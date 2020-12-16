Убрать живот за неделю в домашних условиях

1. Не ешь соленое





Соль приводит к задержке жидкости в организме и исчезновению талии. Один из способов нейтрализовать избыток NaCl – пить больше воды. Но гораздо проще и, главное, полезнее – уменьшить само потребление соли. Желательно ограничиться двумя граммами в день. При этом имей ввиду, что в больших количествах соль содержится не только в солонке, но и в полуфабрикатах (магазинных пельменях, котлетах, сардельках), а также в готовых продуктах вроде ветчины и бекона.





2. Пей вволю





Думаешь, больше воды – больше отеков? Вовсе нет! Чаще всего девушки с животами-шариками получают недостаточно жидкости. Даже небольшое обезвоживание организма приводит к задержке живительной влаги в тканях (про запас!) и вздутию различных частей тела. Чтобы избежать этого, пей небольшими порциями на протяжении всего дня, даже если не чувствуешь жажды. Кстати, ты помнишь, что мы нередко склонны путать голод и жажду? Значит, регулярно заставляя себя пить, ты не станешь пить без необходимости. К тому же своевременная «промывка» организма предотвращает повышенное газообразование и запоры (также ведущие к выпячиванию живота).





3. Соблюдай баланс





… между белками, жирами и углеводами. Любые предпочтения и пренебрежения в этом вопросе вредны. Избыток углеводов приводит к задержке жидкости. Избыток белков – к вздутию. Жиры тормозят пищеварение. А без клетчатки все это вообще не сможет покинуть организм.





4. Перекусывай





Часто пишут, что все лишние калории как раз от перекусов. Отчасти авторы правы: если терзать на ходу шоколадные батончики, от живота не избавишься. Но если вместо трех раз в день ты сядешь за стол 5 или 6, то в каждый из этих присестов съешь меньше. Не забывай, что твой желудок, несмотря на почти бесконечную растяжимость, размером с твой же кулак. Значит, и съедать тебе за один раз следует не более пригоршни. А еще помни, что большая тарелка еды непременно себя выдаст – в прямом смысле слова.





5. Не газируйся





Пузырьки в бокале поднимают настроение. Чего не скажешь о вызываемых ими последствиях. Любые газированные напитки, в том числе и минеральная вода, повышают уровень диоксида углерода (проще говоря, углекислого газа) в организме. Он-то и провоцирует эффект вздутия и прибавляет тебе пару видимых дополнительных кило.





6. Двигайся





Попробуй неделю после еды не располагаться в кресле у телевизора, а совершать хотя бы короткие прогулки. Они помогут ускорить процесс пищеварения и сжечь лишние калории.





7. Осторожнее со сладким





На многих девушек надпись «без добавления сахара» действует магически. Но все искусственные подсластители – сахарин, аспартам, ксилит и т.п. – плохо выводятся из организма и вызывают повышенное газообразование, поэтому откажись от напитков light и от жвачки «без сахара».





8. Не глотай воздух





От чего надувается воздушный шарик? От воздуха, поступающего снаружи. Желудок тоже. Так что не разговаривай во время еды, не глотай непрожеванные куски, не пей слишком жадно и не цеди напитки через соломинку. Курить тоже лучше бросить – и не только ради живота своего.





Против вздутия тебе помогут:





Травяные чаи с ромашкой, мятой

Горячая вода с лимоном

Петрушка (очищает пищеварительный тракт)

Имбирь

Продукты с пробиотиками (содержат полезные бактерии, которые укрепляют иммунитет и помогают процессу пищеварения).



