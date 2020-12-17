Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.07
USD
27.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
17 декабря 20, 13:24
К чему приводит ежедневное употребление авокадо
авокадо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня авокадо часто можно встретить на плакатах, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Исследователи из Университета Иллинойса набрали группу из 163 взрослых с избыточным весом в возрасте от 25 до 45 лет. Ученые поделили добровольцев на две группы и попросили каждую придерживаться определенной диеты в течение 12 недель: первая группа должна была каждый день есть авокадо, а вторая — не употреблять плод совсем, пишет «Популярная механика».

Ученые отмечают, что им было важно изучить различия в работе кишечника, которые могут быть следствием частого употребления авокадо. Поэтому во время эксперимента они постоянно изучали образцы крови, мочи и кала добровольцев.

В группе, которая постоянно ела авокадо, наблюдалось увеличение количества кишечных микробов, которые расщепляют клетчатку и вырабатывают метаболиты, поддерживающие здоровье внутренних органов. Также у людей первой группы была снижена желчная кислота, а уровень короткоцепочечных жирных кислот увеличен.

Авторы отмечают, что такой положительный эффект можно объяснить содержанием растворимых волокон в авокадо. Средний плод содержит около 12 граммов клетчатки, которая полезна для нашего микробиома. «Мы не можем расщеплять пищевые волокна, но кишечные микробы могут», — говорят ученые, поэтому употребляя больше клетчатки, в нашем кишечнике появляется больше микробов, которые важны для правильного пищеварения.

Источник: https://charter97.org/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые эффективные способы укрепить иммунитет
noimageЧто нужно знать о повторном заражении коронавирусом
Лента новостей