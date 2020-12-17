Самые эффективные способы укрепить иммунитет

В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет.





О том, как повысить уровень иммунитета, сообщает нутрициолог Кристина Пеленьо в своем Instagram.





Способы укрепления иммунитета:





Нужно убрать все, что вредит организму.

Дать ему средства, которые помогут усилить естественную защиту.





Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:





отсутствие режима сна,

вредная пища,

алкоголь и курение,

неконтролируемое употребление лекарств.





Сон

Без полноценного сна невозможно мобилизовать защитные силы организма. Ложитесь спать пораньше, просыпайтесь в одно и то же время. Лучше всего спать в прохладной комнате. Позаботьтесь, чтобы кровать была удобной, а матрас – не слишком мягким. Так вы будете не только укреплять иммунитет, но и разгружать спину.





Здоровье кишечника

Нужно уменьшить количество продуктов, которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.





Нутрициолог советует пройти курс лечения от паразитов кишечника – потому что они являются первой причиной ослабления иммунитета.





Также оргазму полезно дать природные пробиотики: это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты – организм больше всего нуждается в них в холодное время.





Физические нагрузки

Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом.





Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения.





Закаливание

Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением, обливание холодной водой – видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.





Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне – спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.





Иммуномодуляторы, которые дает природа

Употребляйте куркуму, имбирь, зеленый чай, шиповник. Используйте качественные эфирные масла в быту. Обращайтесь к природным средствам повышения иммунитета.



