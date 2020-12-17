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Леди
Красота и здоровье
17 декабря 20, 13:27
Самые эффективные способы укрепить иммунитет
иммунитет
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Важно следить за питанием и режимом сна.
В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет.

О том, как повысить уровень иммунитета, сообщает нутрициолог Кристина Пеленьо в своем Instagram.

Способы укрепления иммунитета:

Нужно убрать все, что вредит организму.
Дать ему средства, которые помогут усилить естественную защиту.

Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:

отсутствие режима сна,
вредная пища,
алкоголь и курение,
неконтролируемое употребление лекарств.

Сон
Без полноценного сна невозможно мобилизовать защитные силы организма. Ложитесь спать пораньше, просыпайтесь в одно и то же время. Лучше всего спать в прохладной комнате. Позаботьтесь, чтобы кровать была удобной, а матрас – не слишком мягким. Так вы будете не только укреплять иммунитет, но и разгружать спину.

Здоровье кишечника
Нужно уменьшить количество продуктов, которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.

Нутрициолог советует пройти курс лечения от паразитов кишечника – потому что они являются первой причиной ослабления иммунитета.

Также оргазму полезно дать природные пробиотики: это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты – организм больше всего нуждается в них в холодное время.

Физические нагрузки
Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом.

Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения.

Закаливание
Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением, обливание холодной водой – видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.

Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне – спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.

Иммуномодуляторы, которые дает природа
Употребляйте куркуму, имбирь, зеленый чай, шиповник. Используйте качественные эфирные масла в быту. Обращайтесь к природным средствам повышения иммунитета.

Источник: https://newsyou.info/
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