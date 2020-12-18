Полезные свойства сельдерея

Есть три вида сельдерея — листовой, корневой и черешковый. Самый популярный — черешковый, именно его можно встретить на прилавках чаще всего, пишут СМИ.





Эти хрустящие стебли считают идеальным овощем для худеющих. В них мало калорий, зато много клетчатки, витаминов и минералов. Прелесть стеблей в том, что они могут использоваться как для приготовления горячих блюд, супов и салатов, так и как самостоятельная закуска.





Листовой сельдерей также богат калием, натрием, магнием и витаминами. Пряные листочки улучшают пищеварение, благотворно влияют на сердце и нервную систему, помогают бороться с гипертонией, а также обладают противовоспалительным эффектом. Листья можно сушить и использовать в качестве пряности.





Корень сельдерея рекомендуют гипертоникам и тем, кто страдает от болей в суставах. Благодаря своему витаминно-минеральному составу корневой сельдерей помогает бороться с отеками и обладает мягким мочегонным действием.





При покупке сельдерея стоит обращать внимание на его внешний вид. Стебли должны быт насыщенного цвета со свежими листиками. Корневой сельдерей лучше выбирать небольшого размера — чем больше корнеплод, тем менее насыщенным будет его вкус. Кстати, хранятся корни сельдерея довольно долго — две-три недели при комнатной температуре. Поэтому важно осмотреть корнеплод на предмет гнили и плесени.



