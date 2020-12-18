Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
27.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
18 декабря 20, 13:26
Полезные свойства сельдерея
сельдерей
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сельдерей очень полезен, но в чем разница между его видами и какой самый лучший?
Есть три вида сельдерея — листовой, корневой и черешковый. Самый популярный — черешковый, именно его можно встретить на прилавках чаще всего, пишут СМИ.

Эти хрустящие стебли считают идеальным овощем для худеющих. В них мало калорий, зато много клетчатки, витаминов и минералов. Прелесть стеблей в том, что они могут использоваться как для приготовления горячих блюд, супов и салатов, так и как самостоятельная закуска.

Листовой сельдерей также богат калием, натрием, магнием и витаминами. Пряные листочки улучшают пищеварение, благотворно влияют на сердце и нервную систему, помогают бороться с гипертонией, а также обладают противовоспалительным эффектом. Листья можно сушить и использовать в качестве пряности.

Корень сельдерея рекомендуют гипертоникам и тем, кто страдает от болей в суставах. Благодаря своему витаминно-минеральному составу корневой сельдерей помогает бороться с отеками и обладает мягким мочегонным действием.

При покупке сельдерея стоит обращать внимание на его внешний вид. Стебли должны быт насыщенного цвета со свежими листиками. Корневой сельдерей лучше выбирать небольшого размера — чем больше корнеплод, тем менее насыщенным будет его вкус. Кстати, хранятся корни сельдерея довольно долго — две-три недели при комнатной температуре. Поэтому важно осмотреть корнеплод на предмет гнили и плесени.

Источник: https://golos.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Специя, защищающая печень и регулирующая давление
noimageМожно ли заболеть одновременно коронавирусом и гриппом
noimageКак избавиться от морщин в домашних условиях
Лента новостей