Как избавиться от морщин в домашних условиях

Хорошее увлажнение





Недостаточное потребление воды может привести к пересыханию кожи, а сухая кожа более склонна к образованию морщин. Итак, пейте достаточно воды, чтобы кожа оставалась хорошо увлажненной и предотвращала преждевременные признаки старения. От 6 до 8 стаканов воды в день могут сотворить чудеса не только для вашей кожи, но и здоровья в целом.





Упражнения для лица





Это упражнение поможет уменьшить появление горизонтальных морщин на лбу:





Положите руки на границу линии роста волос на лбу и немного отведите руки назад.

Сожмите губы в форме буквы «О» и посмотрите вниз.

Задержитесь в этой позе 10 секунд. Вы должны постоянно ощущать напряжение лба во время этого упражнения.

Повторите это упражнение 20 раз.





Холодный компресс





В исследовании 2015 года, опубликованном в Dermatologic Surgery, была предложена целенаправленная холодовая терапия (FCT) как эффективный, безопасный и нетоксичный подход к уменьшению гипердинамических морщин на лбу. В исследовании пациенты, лечившиеся от морщин на лбу, продемонстрировали значительное клиническое улучшение с высоким уровнем удовлетворенности и отсутствием серьезных побочных эффектов. Холодная терапия обеспечивает кожу адекватным увлажнением, питанием и кислородом, делая ее хорошо подтянутой и заметно гладкой.





Гель алоэ вера





Алоэ вера обладает антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами от ультрафиолета. Применение геля алоэ вера помогает восстановить влажность кожи, что, в свою очередь, уменьшает сухость и делает менее заметными морщины. Некоторые исследования показывают, что употребление добавок алоэ вера может уменьшить появление морщин за счет увеличения выработки коллагена в организме.



