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Леди
Красота и здоровье
18 декабря 20, 13:29
Как избавиться от морщин в домашних условиях
лицо
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Эксперты назвали 4 эффективных способа.
Хорошее увлажнение

Недостаточное потребление воды может привести к пересыханию кожи, а сухая кожа более склонна к образованию морщин. Итак, пейте достаточно воды, чтобы кожа оставалась хорошо увлажненной и предотвращала преждевременные признаки старения. От 6 до 8 стаканов воды в день могут сотворить чудеса не только для вашей кожи, но и здоровья в целом.

Упражнения для лица

Это упражнение поможет уменьшить появление горизонтальных морщин на лбу:

Положите руки на границу линии роста волос на лбу и немного отведите руки назад.
Сожмите губы в форме буквы «О» и посмотрите вниз.
Задержитесь в этой позе 10 секунд. Вы должны постоянно ощущать напряжение лба во время этого упражнения.
Повторите это упражнение 20 раз.

Холодный компресс

В исследовании 2015 года, опубликованном в Dermatologic Surgery, была предложена целенаправленная холодовая терапия (FCT) как эффективный, безопасный и нетоксичный подход к уменьшению гипердинамических морщин на лбу. В исследовании пациенты, лечившиеся от морщин на лбу, продемонстрировали значительное клиническое улучшение с высоким уровнем удовлетворенности и отсутствием серьезных побочных эффектов. Холодная терапия обеспечивает кожу адекватным увлажнением, питанием и кислородом, делая ее хорошо подтянутой и заметно гладкой.

Гель алоэ вера

Алоэ вера обладает антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами от ультрафиолета. Применение геля алоэ вера помогает восстановить влажность кожи, что, в свою очередь, уменьшает сухость и делает менее заметными морщины. Некоторые исследования показывают, что употребление добавок алоэ вера может уменьшить появление морщин за счет увеличения выработки коллагена в организме.
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