Можно ли заболеть одновременно коронавирусом и гриппом

Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.





"Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны. Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - объяснила медик.



