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Леди
Красота и здоровье
18 декабря 20, 13:33
Специя, защищающая печень и регулирующая давление
Кардамон
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Пока мы лечимся от вирусных и бактериальных инфекций, органы могут испытывать серьезный стресс. Так, частый прием лекарств, в том числе, антибиотиков, негативно сказывается на печени.
Однако эксперты считают, что здоровье печени можно поддерживать самостоятельно. Для этого, по их мнению, подойдет и особая специя. Так кардамон может помочь в очищении организма и сработает как мочегонное средство, тонизирующее функцию почек, желчного пузыря и мочеполовой системы.

Кроме того, кардамон рекомендуют использовать при простуде, фарингите, бронхите и воспалении легких.
Для таких эффектов можно регулярно добавлять его в пищу или заваривать с ним чай.

При этом, как оказалось, кардамон снижает риск развития сахарного диабета. Так, было проведено исследование, в ходе которого участники 12 недель использовали в пищу кардамон. Всего 3 грамма специи в день улучшили показатели давления, снизили уровень плохого холестерина и помогли срегулировать уровень глюкозы и инсулина в крови, что снижает вероятность развития диабета.

Источник: https://newsyou.info/
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