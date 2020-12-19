Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
19 декабря 20, 14:05
Почему полезно есть картофель: восемь важных причин
Картофель для омоложения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Картофель полезно употреблять в пищу по важным для здоровья причинам: он, например, улучшает функции мозга, поддерживает в хорошем состоянии сердце, защищает от воспаления.
Картофель крахмалистый, но данный факт не делает его вредным для здоровья. Это означает, что нужно быть осторожнее с его порциями. Картофель, которым не злоупотребляют и едят в минимально обработанном виде, является отличным источником витаминов и минералов, важных для укрепления здоровья.

«Картофель может похвастаться впечатляющим питательным составом. Он содержит больше калия, чем бананы, и столько же витамина С, как лайм. Кросме того, содержит другие важные минералы, включая цинк, железо, магний, кальций, фосфор», — сообщает портал Food News.

Его эксперты назвали несколько причин, объясняющих, почему полезно есть картофель.

Борется с воспалением. Этот овощ очень эффективен в уменьшении воспаления благодаря высокому уровню витамина С. Будучи мощным антиоксидантом, данный витамин помогает избавляться от свободных радикалов, вызывающих развитие воспалительных процессов.

Поддерживает здоровье сердца. Картофель не содержит жиров, натрия и холестерина. При этом содержит вещества антоцианы, помогающие снизить риск сердечных заболеваний.

Снижает кровяное давление. Калий в картофеле влияет на снижение кровяного давления за счет расслабления кровеносных сосудов. Это позволяет улучшить кровообращение.

Улучшает функции мозга. Альфа-липоевая кислота, являясь коферментом картофеля, способствует улучшению функционирования мозга, что снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Успокаивает нервы. Белая крахмалистая мякоть картофеля богата триптофаном – аминокислотой, необходимой для выработки гормонов, контролирующих циклы сна и бодрствования в организме, и серотонина, обеспечивающего спокойствие и позитивный настрой.

Предотвращает запоры. Картофель содержит клетчатку, которая, связываясь со стулом, облегчает его отхождение.

Поддерживает здоровье костей. Минералы кальций и фосфор, содержащиеся в картофеле, укрепляют кости.

Лечит предменструальные симптомы. Некоторые исследования показывают, что употребление картофельного сока может облегчать напряжение, которое у некоторых женщин возникает при ПМС. Ученые считают, что этот положительный эффект во многом связан с высоким содержанием триптофана в картофеле.

Источник: https://newsyou.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Девять способов избежать камней в почках
noimageмалоизвестные полезные свойства касторового масла
noimageСпеция, защищающая печень и регулирующая давление
Лента новостей