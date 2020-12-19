Почему полезно есть картофель: восемь важных причин

Картофель крахмалистый, но данный факт не делает его вредным для здоровья. Это означает, что нужно быть осторожнее с его порциями. Картофель, которым не злоупотребляют и едят в минимально обработанном виде, является отличным источником витаминов и минералов, важных для укрепления здоровья.





«Картофель может похвастаться впечатляющим питательным составом. Он содержит больше калия, чем бананы, и столько же витамина С, как лайм. Кросме того, содержит другие важные минералы, включая цинк, железо, магний, кальций, фосфор», — сообщает портал Food News.





Его эксперты назвали несколько причин, объясняющих, почему полезно есть картофель.





Борется с воспалением. Этот овощ очень эффективен в уменьшении воспаления благодаря высокому уровню витамина С. Будучи мощным антиоксидантом, данный витамин помогает избавляться от свободных радикалов, вызывающих развитие воспалительных процессов.





Поддерживает здоровье сердца. Картофель не содержит жиров, натрия и холестерина. При этом содержит вещества антоцианы, помогающие снизить риск сердечных заболеваний.





Снижает кровяное давление. Калий в картофеле влияет на снижение кровяного давления за счет расслабления кровеносных сосудов. Это позволяет улучшить кровообращение.





Улучшает функции мозга. Альфа-липоевая кислота, являясь коферментом картофеля, способствует улучшению функционирования мозга, что снижает риск развития болезни Альцгеймера.





Успокаивает нервы. Белая крахмалистая мякоть картофеля богата триптофаном – аминокислотой, необходимой для выработки гормонов, контролирующих циклы сна и бодрствования в организме, и серотонина, обеспечивающего спокойствие и позитивный настрой.





Предотвращает запоры. Картофель содержит клетчатку, которая, связываясь со стулом, облегчает его отхождение.





Поддерживает здоровье костей. Минералы кальций и фосфор, содержащиеся в картофеле, укрепляют кости.





Лечит предменструальные симптомы. Некоторые исследования показывают, что употребление картофельного сока может облегчать напряжение, которое у некоторых женщин возникает при ПМС. Ученые считают, что этот положительный эффект во многом связан с высоким содержанием триптофана в картофеле.



