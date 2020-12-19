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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 20, 14:10
Девять способов избежать камней в почках
почки
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С проблемой образования камней в почках и мочеточнике сталкивается, по статистике Минздрава Украины, каждый седьмой житель Украины.
Мочекаменная болезнь - это одно из самых распространенных заболеваний в урологии сегодня. Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни. 

Чтобы избежать из появления: 

1. Избегайте обезвоживания 
2. Используйте меньше соли 
3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием 
4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница. 5. Пейте апельсиновый сок 
6. Ешьте меньше красного мяса 
7. Ограничьте потребление сахара и газировки
8. Употребляйте больше овощей и зелени 
9. Ограничьте алкоголь 

По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.

Источник: https://health.comments.ua/

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