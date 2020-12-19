Леди Красота и здоровье
19 декабря 20, 14:10
Девять способов избежать камней в почках
Мочекаменная болезнь - это одно из самых распространенных заболеваний в урологии сегодня. Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.
Чтобы избежать из появления:
1. Избегайте обезвоживания
2. Используйте меньше соли
3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием
4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница. 5. Пейте апельсиновый сок
6. Ешьте меньше красного мяса
7. Ограничьте потребление сахара и газировки
8. Употребляйте больше овощей и зелени
9. Ограничьте алкоголь
По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.
Источник: https://health.comments.ua/