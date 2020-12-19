Девять способов избежать камней в почках

Мочекаменная болезнь - это одно из самых распространенных заболеваний в урологии сегодня. Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.





Чтобы избежать из появления:





1. Избегайте обезвоживания

2. Используйте меньше соли

3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием

4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница. 5. Пейте апельсиновый сок

6. Ешьте меньше красного мяса

7. Ограничьте потребление сахара и газировки

8. Употребляйте больше овощей и зелени

9. Ограничьте алкоголь





По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.







