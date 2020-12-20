Купероз на лице: что это и как лечить

Бледность и однородность цвета лица на протяжении столетий определяли представление о красивой и здоровой коже. Сегодня известно, что при созерцании красоты женщины мы видим лишь поверхностный роговой слой наиболее тонкой части кожи – эпидермиса, толщина которого составляет всего около 0,1 мм.





При этом состав и упорядоченность структур билипидного слоя рогового слоя определяют чувствительность кожи, а его функциональное состояние – способность проводить те или иные вещества со своей поверхности в более глубокие слои. Наличие достаточного количества церамидов, полиненасыщенных жирных кислот и др. липидов в составе гидро-липидной мантии обеспечивают нормальную защитную функцию кожи и защищают ее от внешних агрессивных факторов.





Интересным является тот факт, что эпидермис не содержит сосудов. Однако при развитии неадекватной реакции на адекватные внешние раздражители на фоне определенных психо-соматических состояний все же развивается гиперреактивность кожи, приводящая порой к возникновению «сосудистых звездочек» на коже – куперозу.





На главные вопросы редакции о том, что такое купероз на лице, причинах его возникновения, методах лечения и не только, ответила Людмила Ярославовна Федорич, кандидат медицинских наук, PhD, доцент, врач–дерматолог высшей категории, семейный врач, член EADV, УАЛДВК.





– Каковы причины возникновения купероза?





– Центральное место в развитии купероза принадлежит дисфункциям внутренних органов. Купероз бывает при: гормональном дисбалансе (нарушении менструального цикла, в периоды пременопаузы и менопаузы, при беременности, приёме оральных контрацептивов и других гормональных препаратов); изменении чувственно-эмоционального статуса; снижении иммунитета, приводящего к обострению хронических дерматозов или появлению признаков иммунодефицита в коже; дисфункции органов желудочно-кишечного тракта – при гипер- и гипоацидозе, высокой активности Helicobacter pylori и язвенной болезни, при дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря, кишечном дисбактериозе, синдроме избыточного бактериального и грибкового роста, «синдроме дырявого кишечника», т.е. при нарушении процессов метаболизма и всасывания, приводящих к накоплению продуктов обмена с последующей интоксикацией ними организма в целом и кожи в частности.





Такие состояния могут приводить к понижению тонуса и эластичности сосудистой стенки, застою в бассейне лицевой вены, нарушениям лимфоотока и, как следствие, повреждению сосудистой стенки, выходу форменных элементов крови в дерму и формированию «сосудистых звездочек» – телеангиэктазий, называемых куперозом.





Купероз как лечить





– В чем заключаются современные методы лечения купероза?

– Главное, что нужно сделать при наличии уже имеющихся «сосудистых звездочек» – упредить образование новых.





Для этого нужно отследить наличие «приливов» к коже лица, их длительность и возможные причины. Если вы заметили очаги купероза на лице, особенно на фоне периодических покраснений в центральных зонах лица, необходима консультация дерматолога для исключения эритематозной стадии розацеа и других заболеваний. Логичным будет прохождение планового обследования у гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога.





Уход за кожей в таком состоянии требует «природности». Это значит, что до полного восстановления защитной функции, что проявится отсутствием неприятных ощущений, необходимо использовать средства для деликатного очищения и кремы, содержащие компоненты, подобные составляющим гидро-липидной мантии. Также на сегодняшний день для укрепления сосудов кожи лица используются кремы, содержащие ретинол и его производные. Эти «универсальные бойцы» взаимодействуют с рецепторами ядер клеток и стимулируют компетентные клетки на выработку коллагена разных типов, в том числе входящих в состав сосудистой стенки. Таким образом, применение достаточно агрессивных на первый взгляд средств с ретинолом при правильном их использовании в режиме постепенной адаптации происходит нормализация тонуса сосудов дермы и постепенное улучшение цвета лица. Данный процесс занимает от 3 до 6 месяцев. Ваш дерматолог-косметолог поможет деликатно преодолеть фазу реакции и получить желаемый результат. Важно помнить, что категорически не рекомендуется использовать топические стероиды для лечения покраснений, так как неминуем эффект «рикошета» после их отмены. Правильно подобранные средства для домашнего ухода – основа здоровья кожи сегодня.













Для профилактики и коррекции купероза хорошо зарекомендовали себя все виды лимфодренажного массажа, в том числе, аппаратные процедуры, сопровождающиеся таким эффектом. Показан курс микротоковой терапии, криотерапии, криолифтинга. Безусловным лидером является курс процедур фотоомоложения на аппаратах IPL. Он осуществляется на установках широкополосного высокоимпульсного света, воздействующего на разные хромофоры. Определенная длина волны во время такой процедуры взаимодействует с гемоглобином в «сосудистых звездочках», вызывая его нагревание и последовательное разрушение.





Для радикального удаления сосудов на лице наиболее эффективно лазерное лечение.





– Возможно ли достичь полного клинического излечения данного заболевания?





– Избавиться от купероза возможно. При условии корректной диагностики состояния кожи и сопутствующих соматических дисфункций, адекватной коррекции этих состояний, грамотном подборе средств домашнего ухода защитная функция кожи восстанавливается достаточно быстро, на протяжении нескольких циклов кератинизации, нормализуя увлажненность и цвет. Однородность цвета кожи является характеристикой здоровья кожи и косвенно всего организма. Поэтому поблагодарим наш организм за то, что порой эстетические недостатки заставляют нас задуматься о здоровье в целом.



