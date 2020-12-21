5 продуктов, понижающих гемоглобин

Многие из нас неоднократно слышали о том, какие продукты помогают поднять уровень гемоглобина. Однако есть и такие продукты, которые наоборот его снижают. Важно знать, от чего лучше стоит отказаться и чем перестать злоупотреблять, чтобы не вредить здоровью.





Гемоглобин является насыщенными железом белками, которые образуются на раннем этапе формирования эритроцитов, то есть красных телец крови. Именно он распространяет кислород по нашему телу, когда мы делаем вдох, а затем при выдохе выводит из тканей углекислый газ.





Основной функцией гемоглобина является обеспечение кислородом организма. В случае, если гемоглобин у человека понижен, это сразу сказывается на его состоянии. Появляется усталость, повышается температура, появляется головокружение, мерзнут конечности, кожа становится бледной. Это приводит к железодефицитной анемии, так называемому малокровию. Чтобы этого избежать следует знать, от чего отказаться, чтобы привести в норму гемоглобин.





1. Блюда, содержащие рассол или уксус

Медики отмечают, что и уксус и рассол негативно и даже разрушительно влияют на кровь.





2. Крупы

Каши понижают гемоглобин в крови и замедляют усваивание железа. Особенно такое воздействие больше всего производит рис. Стоит заметить, что в этот список не входит гречка.





3. Молочные продукты

В большинстве молочных продуктов содержится кальций. Он замедляет биохимические процессы, которые связаны с железом, а также тормозит кроветворную функцию.





4. Черный чай

Чёрный чай содержит вещество под названием танин. Именно танин мешает усвоению железа и понижает гемоглобин.





5. Бобовые

Сами по себе бобовые содержат небольшое количество железа. Однако танина в них содержится больше. А это как раз снижает биодоступность железа. Этими продуктами не стоит злоупотреблять. В случае, если у вас диагностирована железодефицитная анемия, лучше от них на время отказаться и заменить продуктами, которые поднимают гемоглобин.



