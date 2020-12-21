Какие положения тела наносят вред здоровью

О вредных для здоровья позах пишет портал Med-heal.





Современные люди проводят массу времени сидя, поэтому очень важно, чтобы тело при этом сохраняло наименее травматичную позу. Эксперты отмечают, что люди совершают одни и те же ошибки, когда сидят с гаджетами или за ПК.





Например, многие люди слишком сильно наклоняют голову вперед, когда просматривают информацию с экрана смартфона. При этом перенапрягаются шейные мышцы и передавливаются сосуды, что, само-собой, не идет на пользу организму. Страдает в первую очередь головной мозг, у которого нарушается кровоснабжение.





Некоторые люди скручивают ноги, когда сидят. В результате пережимаются сосуды, обеспечивающие кровообращение в конечностях. Если постоянно сидеть, закинув ногу на ногу, то это может вызвать паралич малоберцового нерва, проблемы с АД, мышцами таза, сутулость, а также некоторые другие неприятные явления.





Нельзя работать в лежачем положении. Принято считать, что если работать, лежа на кровати, то тело при этом отдыхает, но на самом деле таким образом нарушается кровоснабжение головы, плюс, страдает зрительная и опорно-двигательная системы.



