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Леди
Красота и здоровье
21 декабря 20, 14:52
Какие положения тела наносят вред здоровью
работа
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Большинство людей знает о вреде нездорового образа жизни, слишком жирной еды или табака с алкоголем, но мало кто знает, что навредить своему организму можно неправильным положением тела.
О вредных для здоровья позах пишет портал Med-heal.

Современные люди проводят массу времени сидя, поэтому очень важно, чтобы тело при этом сохраняло наименее травматичную позу. Эксперты отмечают, что люди совершают одни и те же ошибки, когда сидят с гаджетами или за ПК.

Например, многие люди слишком сильно наклоняют голову вперед, когда просматривают информацию с экрана смартфона. При этом перенапрягаются шейные мышцы и передавливаются сосуды, что, само-собой, не идет на пользу организму. Страдает в первую очередь головной мозг, у которого нарушается кровоснабжение.

Некоторые люди скручивают ноги, когда сидят. В результате пережимаются сосуды, обеспечивающие кровообращение в конечностях. Если постоянно сидеть, закинув ногу на ногу, то это может вызвать паралич малоберцового нерва, проблемы с АД, мышцами таза, сутулость, а также некоторые другие неприятные явления.

Нельзя работать в лежачем положении. Принято считать, что если работать, лежа на кровати, то тело при этом отдыхает, но на самом деле таким образом нарушается кровоснабжение головы, плюс, страдает зрительная и опорно-двигательная системы.

Источник: https://newsyou.info/
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