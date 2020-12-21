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Леди
Красота и здоровье
21 декабря 20, 15:26
Полезные свойства кожуры мандаринов
мандарин
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Медики рекомендуют не выбрасывать мандариновую цедру, потому что она обладает многими полезными свойствами для организма. А именно:

Профилактика болезней сердца

В кожуре мандарина содержатся полиметоксилированные флавоны, которые снижают уровень холестерина, что в свою очередь снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кожуру мандаринов можно есть как в сыром виде, так и заваривая из нее чай.

Устранение грибка

Мандариновые корки обладают выраженным антибактериальным действием. Для борьбы с грибком нужно каждый день протирать поражённые участки кожи цедрой (или её настоем). Делать это следует в течение двух недель два раза в день.

Антистрессовый эффект

Употребление отвара из кожуры мандаринов помогает снять стресс и накопившуюся за день усталость.

Также отвар поможет справиться с дисбактериозом, метеоризмами и вздутием.

Источник: https://zdorove.clutch.ua/
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