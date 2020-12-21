Полезные свойства кожуры мандаринов

Медики рекомендуют не выбрасывать мандариновую цедру, потому что она обладает многими полезными свойствами для организма. А именно:





Профилактика болезней сердца





В кожуре мандарина содержатся полиметоксилированные флавоны, которые снижают уровень холестерина, что в свою очередь снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кожуру мандаринов можно есть как в сыром виде, так и заваривая из нее чай.





Устранение грибка





Мандариновые корки обладают выраженным антибактериальным действием. Для борьбы с грибком нужно каждый день протирать поражённые участки кожи цедрой (или её настоем). Делать это следует в течение двух недель два раза в день.





Антистрессовый эффект





Употребление отвара из кожуры мандаринов помогает снять стресс и накопившуюся за день усталость.





Также отвар поможет справиться с дисбактериозом, метеоризмами и вздутием.



