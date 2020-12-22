О вреде употребления кофе на голодный желудок

У любителей приготовить напиток сразу после пробуждения может развиться сахарный диабет.





Чтобы доказать вред кофе на голодный желудок, британские ученые провели исследование, в ходе которого одна группа участников выпивала чашку напитка сразу после сна, а другая – после завтрака. Спустя некоторое время специалисты взяли анализ крови у всех испытуемых.





Оказалось, что у людей из первой выборки глюкоза усваивалась значительно хуже, чем у второй. Эксперты пришли к выводу, что употребление кофе до приема пищи провоцирует нарушение метаболического ответа на гормон инсулин, что впоследствии может привести к развитию сахарного диабета.



