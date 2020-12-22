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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 20, 12:19
О вреде употребления кофе на голодный желудок
Кофе
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Британские ученые из Батского университета рассказали о последствиях выпитого на голодный желудок кофе.
У любителей приготовить напиток сразу после пробуждения может развиться сахарный диабет.

Чтобы доказать вред кофе на голодный желудок, британские ученые провели исследование, в ходе которого одна группа участников выпивала чашку напитка сразу после сна, а другая – после завтрака. Спустя некоторое время специалисты взяли анализ крови у всех испытуемых.

Оказалось, что у людей из первой выборки глюкоза усваивалась значительно хуже, чем у второй. Эксперты пришли к выводу, что употребление кофе до приема пищи провоцирует нарушение метаболического ответа на гормон инсулин, что впоследствии может привести к развитию сахарного диабета.

Источник: https://golos.ua/
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