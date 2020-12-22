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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 20, 12:23
Диетолог поделилась привычками стройных людей
фигура
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Популярный блогер-диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала «вредные советы», которым не стоит верить, рассказала на своей странице в Instagram возможно ли есть все, что хочется, и при этом не поправляться.
Как утверждает эксперт — да, однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила.

Диетолог назвала их привычками стройных людей, и уверена, что им вполне под силу «научиться» каждому желающему похудеть и сохранить вес без изнуряющих диет.

Сосредоточьтесь на еде.

Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.

Ешьте то, что вкусно и хочется.

Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:

сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется
едят некоторые продукты, потому что «полезно», например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал
демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.

Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!

Ешьте фрукты!

Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов — выбирайте любимые фрукты и ягоды.

Ведите активный образ жизни.

И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах — это интересно!

Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете

Вы видели стройняшку «от природы», которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.

Но главный секрет — стройные люди едят только, когда голодны и не переедают.

Умейте говорить «нет» и отказываться от еды.

Источник: https://changeua.com/
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