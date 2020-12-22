Диетолог поделилась привычками стройных людей

Как утверждает эксперт — да, однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила.
Диетолог назвала их привычками стройных людей, и уверена, что им вполне под силу «научиться» каждому желающему похудеть и сохранить вес без изнуряющих диет.
Сосредоточьтесь на еде.
Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.
Ешьте то, что вкусно и хочется.
Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:
сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется
едят некоторые продукты, потому что «полезно», например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал
демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.
Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!
Ешьте фрукты!
Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов — выбирайте любимые фрукты и ягоды.
Ведите активный образ жизни.
И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах — это интересно!
Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете
Вы видели стройняшку «от природы», которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.
Но главный секрет — стройные люди едят только, когда голодны и не переедают.
Умейте говорить «нет» и отказываться от еды.