Диетолог поделилась привычками стройных людей

Как утверждает эксперт — да, однако при этом необходимо соблюдать некоторые правила.





Диетолог назвала их привычками стройных людей, и уверена, что им вполне под силу «научиться» каждому желающему похудеть и сохранить вес без изнуряющих диет.





Сосредоточьтесь на еде.





Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.





Ешьте то, что вкусно и хочется.





Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:





сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется

едят некоторые продукты, потому что «полезно», например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал

демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.





Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!





Ешьте фрукты!





Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов — выбирайте любимые фрукты и ягоды.





Ведите активный образ жизни.





И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах — это интересно!





Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете





Вы видели стройняшку «от природы», которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.





Но главный секрет — стройные люди едят только, когда голодны и не переедают.





Умейте говорить «нет» и отказываться от еды.



