Пять продуктов, способных нарушить обмен веществ

Метаболизм, естественный биохимический процесс, посредством которого ваш организм превращает пищу и напитки в энергию. Чем эффективнее происходит этот процесс, тем меньше вероятность, что вы вообще наберете лишние килограммы. Одна из главных причин, по которой обмен веществ может быть нарушен — неправильное питание. А именно — употребление некоторых продуктов негативно влияющих на метаболизм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.





Алкоголь





Употребление большого количества алкоголя за один присест может серьезно сказаться на скорости метаболизма. Причина того, что алкоголь влияет на увеличение веса, заключается не только в калориях. Согласно исследованиям, употребление алкоголя снижает способность организма сжигать жир на 73%. При чрезмерном употреблении алкоголя образуется ацетальдегид. Это высокотоксичное вещество вызывает множество нарушений в пищеварительной системе вашего организма.





Фруктовые соки





Такой напиток, как фруктовый сок, серьезно ухудшит рацион, тем более, если вы приобрели его в магазине. К примеру, всего один стакан классического апельсинового сока без мякоти утром дает целых 22 грамма сахара. Когда вы потребляете большое количество сладкого, уровень глюкозы в крови взлетает до небес, и это заставляет ваш метаболизм замедляться. Это значит, что вы сжигаете меньше калорий и увеличиваете запасы жира.





Морская соль





Частое употребление морской соли может замедлить метаболизм. Вместо этого диетологи советуют выбирать йодированную соль, которая положительно влияет на щитовидную железу и, в свою очередь, на обмен веществ. «Без достаточного количества йода функция щитовидной железы нарушается, и вашему телу становится труднее сжигать жир», — говорит диетолог Дана Джеймс из Food Coach NYC, которая предлагает вводить морские овощи в свой рацион не менее трех раз в неделю.





Энергетические батончики





Батончики из гранолы или из мюслей, которые часто называют здоровой пищей, являются одной из самых скрытых причин метаболических сбоев. В то время как их овсяная основа может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, большое количество сахара, которое содержится в батончиках, значительно замедляет обмен веществ.





Газировка





Многие газированные напитки подслащены кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Поскольку метаболизм — это способность вашего тела превращать пищу в энергию, а фруктоза не превращается в прямую энергию как глюкоза. Употребление большого количества этого подсластителя замедляет обмен веществ.



