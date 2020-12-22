Как уберечь кожу от холодов: советы пластического хирурга

Пластический хирург Андрей Якобчук поделился секретами зимнего ухода за лицом, которые помогут избежать таких неприятностей, как сухость, шелушение, появление сосудистых сеточек и т.д.





Как холод влияет на кожу?





Чтобы сохранить молодой, красивый и здоровый вид кожи, о должном уходе нужно заботиться всегда, но зима – именно тот период, когда пренебрежение им может обернуться неприятными последствиями.





"В отличие от других сезонов, зимний период опасен для кожи не только морозом и ветрами, но и постоянным перепадом температур, - рассказывает эксперт. – Так, из-за влияния низких температур происходит спазм сосудов: на холоде они сужаются, в тепле – расширяются. Такой спазм имеет, конечно же, обратимый характер, однако даже при кратковременном эффекте нарушается питание тканей, что приводит к их сухости, шелушению, потере здорового вида и т.д. Кроме того, некоторые сосудики со временем теряют свои адаптивные свойства и могут повреждаться, от чего возникает купероз – сосудистые сетки, звездочки и паутинки".





Также врач отмечает, что холодный воздух дополнительно приводит к огрубению верхних слоев кожи, что также негативно сказывается на состоянии.





К слову, подобным негативным влиянием на кожу обладает прием алкоголя и курение: и то, и другое провоцирует такой же спазм сосудов со всеми вытекающими нюансами.





Особенности зимнего ухода





Не секрет, что уходовый крем нужно менять с приходом холодов на более жирный и плотный: он должен формировать на поверхности защитную пленку, которая будет поддерживать более-менее комфортную температуру и сдерживать негативное влияние ветра и мороза.





"Пусть вас не смущает блеск на коже, который остается после нанесения кремов с плотной текстурой – поверьте, это ничто по сравнению с поврежденной и огрубевшей кожей, которую потом очень сложно оживить и восстановить", - предупредил Андрей.





Кроме того, по его словам, правильный зимний крем должен содержать и высокий солнцезащитный фактор (минимум SPF25, а лучше - 30-40), поскольку зимнее солнце более активно и излучает большее количество ультрафиолета, чем летом. По той же причине в солнечные дни не стоит пренебрегать солнцезащитными очками – это едва ли не единственное средство, которое предотвратит повреждения нежной и чувствительной кожи вокруг глаз.





Бьюти-процедуры: развенчиваем мифы





Существует популярный миф, что зимой стоит отказаться от всевозможных пилингов и инвазивных процедур, мол, кожа и так травмирована холодом и ветрами, а пилинги и инъекции красоты могут усугубить их негативное влияние, а избавляться же от омертвевших клеток и загрязнений стоит при помощи всевозможных распариваний. Наш эксперт вовсе не согласен с такими рекомендациями.





"Зимнее время - наоборот то самое время, когда стоит более активно заняться пилингами, начать делать плазмолифтинг, биоревитализацию, мезотерапию и т.д. Дело в том, что в холода, когда кожа утолщается и теряет здоровый вид, такие процедуры помогают ей быстрее избавляться от лишнего, укрепляют клетки, улучшают питание, благодаря чему она становится более сияющей, здоровой и молодой", - отметил Якобчук.





А вот с тепловыми процедурами, такими как паровые бани для лица, горячие маски и т.д., врач рекомендует быть осторожнее: не стоит их проводить за несколько часов до выхода на улицу или сразу после возвращения с холода. В противном случает результатом может стать появление сосудистых сеточек, нездорового стойкого "румянца", шелушения и болезненных микротрещинок. Кстати, по той же причине нельзя сразу "нырять" в горячую ванну или становиться под горячий душ после возвращения домой, даже если вы очень замерзли: соблюдайте главное правило - постепенное повышение температуры.





Также доктор рекомендует в холодную пору повременить с операциями на лице (блефропластикой, подтяжкой лица и т.д.), поскольку холод и перепады температур могут негативно отразиться на процессе заживления швов, спровоцировать появление синячков и дополнительной отечности. "Я бы рекомендовал оставлять такие операции на теплую весну или осень", - уточнил Якобчук.



