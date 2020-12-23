Какие болезни могут определить по нашей походке

Вот какие особенности походки (которая, между прочим, так же неповторима и индивидуальна, как отпечатки пальцев) могут предупреждать о проблемах со здоровьем, в том числе и очень серьезных.





Прихрамывание





Если вы не переживали недавно никаких травм, но при этом слегка прихрамываете при ходьбе, стараясь побыстрее перенести вес на правую или левую ногу, это может говорить о развивающемся артрите или плоскостопии, а также о разной длине ног. Дело в том, что если разница незначительна, тело долгое время старается скомпенсировать ее, но почти всегда этот механизм происходит за счет суставов. В итоге они быстрее изнашиваются, появляется боль в спине, коленях или бедрах, а разница в длине ног, которую тело больше не может компенсировать, проявляется через хромоту.





Медленный шаг





Чем старше мы становимся, тем медленнее наша походка – это объективный и даже подтвержденный наукой факт. Исследование 2017 года подтвердило, что с возрастом ослабевают и изнашиваются мышцы бедер и ягодиц, а сами мышечные волокна сокращаются. Из-за этого мы становимся слабее, а наша походка – медленнее. О чем еще может свидетельствовать слишком медленная походка? Это может быть признаком развивающегося остеоартрита и других заболеваний суставов.





Шаркающая походка





Походка, при которой ступни не отрываются от пола, а как бы скользят по нему, может быть одним из ранних признаков болезни Паркинсона. Это опасное заболевание начинается с почти незаметных сигналов, и чем раньше начнется лечение, тем выше шансы скомпенсировать болезнь. Поэтому если вы заметили, что вы или ваши близкие начали шаркать при ходьбе, обратитесь к врачу – на всякий случай.





Ходьба вперевалку





Походка, при которой человек слегка переваливается из стороны в сторону, как утка или даже пингвин, носит название походка Тренделенбурга и может быть признаком повышенной слабости ягодичных мышц. Причины этого состояния могут быть самыми разными, от перенесенного полиомиелита до абсцесса мягких тканей или инфекции органов таза, но в любом случае, стоит обратиться к врачу. Особенно если это состояние появилось недавно.





Судороги при ходьбе





Если при ходьбе или беге вы время от времени ощущаете сильные судороги, буквально парализующие мышцы нижних конечностей, важно как можно скорее обратиться к врачу. Это может быть симптомом болезни легких или периферических артерий, когда в кровеносных сосудах, снабжающих ноги, образуется тромб. Это смертельно опасное состояние, поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу.





Спотыкающаяся походка





Если вы отметили, что в последнее время стали чаще спотыкаться буквально на ровном месте, возможно, вам стоит проверить уровень сахара в крови: так называемая диабетическая невропатия – распространенное осложнение диабета второго типа. При этом состоянии сильно снижается чувствительность стоп, и человек в какой-то момент перестает достаточно хорошо чувствовать их, чтобы ходить или бегать без проблем.





Одышка





Строго говоря, это не совсем характеристика походки, но так как это может быть индикатором опасного состояния, мы не смогли ее пропустить. Если вы заметили, что вам часто не хватает дыхания, даже если вы идете спокойным шагом по ровной местности, почти всегда это указывает на развивающиеся болезни сердца или органов дыхания. ОРВИ, астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), а также болезни сердца – все это может быть причиной одышки. И все эти болезни слишком серьезны, чтобы не обращать на них внимание.





Вялая походка





Не просто медленная, а такая, при которой человек, что называется, плетется нога за ногу: шаг медленный, плечи и голова опущены, спина сутулится. Такая походка может указывать на хронический стресс или депрессию – даже если никаких других проявлений болезни пока нет. Как ни странно, одним из лекарств может стать сама ходьба: исследование 2012 года подтвердило, что регулярные прогулки (в том числе и через силу) помогают уменьшить симптомы депрессии и уменьшить риск рецидива заболевания.



