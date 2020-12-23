Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.47
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
23 декабря 20, 12:22
Как рассчитать, сколько жидкости вам нужно пить
вода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пейте достаточно, не менее двух литров в день. До сих пор это правило не вызывает сомнений. Фактически, один фактор влияет на то, сколько вам следует пить.
Вот как рассчитать свои ежедневные потребности.

Когда дело доходит до советов по здоровью, одно из наиболее часто цитируемых правил: пейте достаточно, не менее двух литров в день. Это касается женщин, мужчинам даже рекомендуется три литра. Некоторым довольно сложно выпить такое количество.

Но теперь это практическое правило считается устаревшим. Потому что потребность в жидкости зависит от многих факторов и у каждого человека очень разная.
Вес играет в этом большую роль. Это тоже имеет смысл, потому что для поддержания водного баланса в тяжелом теле необходимо больше жидкости, чем в легком.

Поэтому диетологи придумали простое правило. Это 0,03 литра (30 миллилитров) на килограмм массы тела в день.

Несколько примеров:

При массе тела 50 кг необходимо 1,5 литра жидкости
При массе тела 60 кг 1,8 л жидкости
При массе тела 70 кг 2,1 л жидкости
При массе тела 80 кг 2,4 л жидкости
При массе тела 90 кг 2,7 л жидкости

Источник: https://newsyou.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые опасные последствия недосыпа
noimage5 причин появления прыщей во взрослом возрасте
noimageКакие болезни могут определить по нашей походке
Лента новостей