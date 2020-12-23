Как рассчитать, сколько жидкости вам нужно пить

Вот как рассчитать свои ежедневные потребности.





Когда дело доходит до советов по здоровью, одно из наиболее часто цитируемых правил: пейте достаточно, не менее двух литров в день. Это касается женщин, мужчинам даже рекомендуется три литра. Некоторым довольно сложно выпить такое количество.





Но теперь это практическое правило считается устаревшим. Потому что потребность в жидкости зависит от многих факторов и у каждого человека очень разная.

Вес играет в этом большую роль. Это тоже имеет смысл, потому что для поддержания водного баланса в тяжелом теле необходимо больше жидкости, чем в легком.





Поэтому диетологи придумали простое правило. Это 0,03 литра (30 миллилитров) на килограмм массы тела в день.





Несколько примеров:





При массе тела 50 кг необходимо 1,5 литра жидкости

При массе тела 60 кг 1,8 л жидкости

При массе тела 70 кг 2,1 л жидкости

При массе тела 80 кг 2,4 л жидкости

При массе тела 90 кг 2,7 л жидкости



