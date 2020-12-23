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Леди
Красота и здоровье
23 декабря 20, 12:33
5 причин появления прыщей во взрослом возрасте
лицо
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Подростковый возраст давно позади, а вас беспокоят высыпания на коже? Такое бывает… Откуда берутся прыщи и что делать, чтобы от них избавиться?
О причинах высыпаний зачастую можно судить по их расположению и характеру. 

Кожа – самый большой орган нашего тела и главный индикатор здоровья. Стоит случиться какому-то сбою в организме, хочешь не хочешь, а это отражается на коже. Дерматологи выделяют пять основных причин появления прыщей во взрослом возрасте. 

1. НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЖКТ И ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
Причем человек о ней может даже не подозревать, потому что проблемы с кожей (и другие неприятные симптомы, вроде боли и спазмов в животе) появляются не сразу, а спустя 2-3 дня. Сыпь при пищевой непереносимости — красноватая, без воспалений и внутреннего содержимого. Чаще всего она локализуется в области скул и щек. Но иногда может распространяться на лоб и виски.  

2. АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ СЫПЬ 
Она возникает из-за чрезмерной реакции организма на воздействие какого-то раздражителя. Им может быть продукт питания, шерсть животных, косметика, бытовая химия – да все что угодно! Аллергическую сыпь можно узнать по сопровождающим ее зуду, отеку и шелушению кожи. Такая сыпь быстро распространяется по телу! 

3.«ГОРМОНАЛЬНАЯ» СЫПЬ 
Пропустить через 11 Чаще всего локализуется на подбородке, шее и в «Т-зоне». Спровоцировать ее может дисбаланс любых гормонов (половых, щитовидной железы, надпочечников). Важные моменты: дисбаланс половых гормонов всегда сопровождается нарушением менструального цикла. А сбои в работе гормонов щитовидной железы могут проявляться сухостью кожи, резкими колебаниями веса, потливостью и т. д. Коррекцией гормонального статуса занимаются гинекологи и эндокринологи.

4. КУПЕРОЗ И РОЗАЦЕА Высыпания, связанные с сосудистой патологией, чаще локализуются в области крыльев носа и на щеках. На стадии купероза это безболезненная розоватая сыпь. При более тяжелой форме (розацеа) на лице появляются красные бугры, которые очень плохо поддаются лечению.  

5. АКНЕ 
Высыпания, связанные с повышенной выработкой кожного сала, могут появляться на лице, груди и спине. При легкой степени акне (до 10–20 воспалительных образований) можно обойтись наружными средствами. При более тяжелых формах применяются системные препараты (антибиотики, ретиноиды и т. д.) вместе с наружной терапией. 

Как видите, прыщи вполне могут появляться во взрослом возрасте и это так или иначе связано с нарушениями в работе организма. Появились высыпания? Начните поиск причины с дерматолога. При необходимости он направит к другим специалистам: аллергологу, гинекологу, эндокринологу и т. д. И в итоге назначит лечение.

Имейте в виду, самостоятельная борьба с прыщами может привести к неприятным последствиям: появлению рубцов, пигментаций, сосудистой сетки или расширению пор.

Источник: https://www.moirebenok.ua/
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