Самые опасные последствия недосыпа

Вот что происходит с теми, кто этим правилом пренебрегает.





Инфаркты. Исследования показали, что недостаток сна может негативно сказаться на здоровье сердца. Это подвергает нас более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Слишком долгий сон тоже может нанести вред. Поэтому ориентируемся на 7-8 часов.





Проблемы с гормонами. Гормональный дисбаланс также связан с нарушением режима сна. В British Journal Of Nutrition опубликовали исследование, показавшее, что недосып может привести к метаболическим и эндокринным изменениям. Он также снижает непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, повышает уровень кортизола, грелина и лептина. Для баланса гормонов важно хорошо спать.





Усталость и разбитость. Когда мы не высыпаемся, то ощущаем разбитость и вялость. А от этого все время чувствуем усталость, что нарушает нормальное функционирование организма. Когда мы спим нормально, то на следующее утро просыпаемся бодрыми.





Лишний вес. Если вы не спите 8 часов, то в своем стремлении к похудению даже при самой правильной диете не добьетесь результатов. Недостаток сна может заставить потреблять больше калорий, чем обычно, что способствует увеличению веса.





Меньше секса. Нарушение режима сна может снизить сексуальное влечение. И привести к падению уровня энергии, развитию сонливости и усталости, что, в свою очередь, может повлиять на либидо. Исследования также связывают плохой сон с эректильной дисфункцией у мужчин и трудностями при оргазме у женщин.





Ускоренное старение. Если вы думаете, что недосыпание не влияет на кожу, то сильно ошибаетесь. Оказывается, недостаток сна вреден и для нее. Хотите стареть медленно — высыпайтесь.



