Как определить высокое давление без тонометра

Такое сравнение гипертония получила потому, что состояние, грозящее летальным исходом, может никак не заявлять о себе.





Повышенное артериальное давление может спровоцировать повреждения сердца, снижая приток обогащенной кислородом крови к жизненно важному органу, при одновременном риске блокирования кровоснабжения сердца или мозга.





Очень часто гипертонию провоцирует нездоровое питание с обилием соленых и жирных продуктов. Иные факторы риска подразумевают всякий недостаток физической активности, употребление табака и алкоголя. Дополнительным фактором выступает и избыточный вес.





В качестве однозначных признаков, свидетельствующих о начинающейся гипертонии, специалисты назвали головокружение, носовое кровотечение, одышку и постоянные головные боли. Некоторые пациенты сталкиваются с тошнотой, с чувством беспокойства и болью в груди.



