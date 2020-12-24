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Леди
Красота и здоровье
24 декабря 20, 08:52
Как определить высокое давление без тонометра
давление
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Повышенное кровяное давление даже специалисты, далекие от всяких метафор, очень часто называют «тихим убийцей».
Такое сравнение гипертония получила потому, что состояние, грозящее летальным исходом, может никак не заявлять о себе.

Повышенное артериальное давление может спровоцировать повреждения сердца, снижая приток обогащенной кислородом крови к жизненно важному органу, при одновременном риске блокирования кровоснабжения сердца или мозга.

Очень часто гипертонию провоцирует нездоровое питание с обилием соленых и жирных продуктов. Иные факторы риска подразумевают всякий недостаток физической активности, употребление табака и алкоголя. Дополнительным фактором выступает и избыточный вес.

В качестве однозначных признаков, свидетельствующих о начинающейся гипертонии, специалисты назвали головокружение, носовое кровотечение, одышку и постоянные головные боли. Некоторые пациенты сталкиваются с тошнотой, с чувством беспокойства и болью в груди.

Источник: https://u-news.com.ua/
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