Названы плюсы и минусы посещения бани

Об этом в блоге сообщила врач Гульнара Мазитова.





Какие именно элементы бани влияют на организм?





По словам врача, это:





Само тепло, температура парилки,





Инфракрасное излучение,





Целевое прогревание веником,





Дополнительное разогревание после обливания холодной водой или снега.





Что это даёт. Нервная система: вначале повышается тонус, особенно если это баня с веником. А потом — расслабление, хороший сон после.





Активация кровотока, усиливается приток артериальной крови, кислорода в ткани. Прошлись веником — ещё и дополнительная активация лимфодренажа.





Гипоксия в самой парной — активирует дыхание. Поработали веничком по грудной клетке- усилили дренаж бронхов и вывели остатки застарелого бронхита.





Усиливается моторика ЖКТ, вернее, нормализуется. Спазм с желчных протоков снимается, уточнила Г.Мазитова.





Очищение. И не потому, что помылись. Все перечисленные эффекты работают на очищение. И усиление крово- и лимфообращения, и дыхания, и моторики. Плюс открываются поры, включаются сальные и потовые железы.





В ответ на вопрос «Худеют ли люди в бане?», врач ответила: есть и такой эффект, но это не в смысле плавления от высокой температуры. Это ответ на гормоны стресса, которые выделятся в процессе.





Можно ли так похудеть? Потерять вес можно (за счет вывода жидкости), но не нужно. Все равно что мочегонные и клизмы для похудения. Не рекомендуется в этих целях.





При этом есть ряд медицинских противопоказаний для посещения бани:





Онкологические заболевания





Туберкулез





Острое инфекционное заболевание





Обострение хронического заболевания





Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и ишемическая болезнь сердца





Кожные заболевания и повреждения





Патологии почек и мочевыводящих путей (нефрит, камни и т.д.)





Варикоз





Беременность осложнённая





Нормальная беременность — относительное противопоказание.





Меня часто спрашивают, можно ли в баню при болях в спине, обострении грыжи. И действительно, когда спину тянет, хочется ее прогреть, пропарить и помять. Не всегда получаем этот результат, к сожалению. В самой бане, да, будет хорошо, потом обычно хуже. Приток крови в «больное место» усиливается, а отток из-за воспаления затруднён. После бани отек усилится и боль вместе с ней.⠀





Другой вопрос, можно ли в баню после тренировки? Можно. Снимается общее напряжение и спазм мышц. Но! Это тоже физическая нагрузка.



