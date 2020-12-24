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Леди
Красота и здоровье
24 декабря 20, 08:55
Названы плюсы и минусы посещения бани
баня
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Весной стоит идти в баню, потому что это эффективный способ подготовить организм к новому сезону, оздоровиться. Но есть противопоказания.
Об этом в блоге сообщила врач Гульнара Мазитова.

Какие именно элементы бани влияют на организм?

По словам врача, это:

Само тепло, температура парилки,

Инфракрасное излучение,

Целевое прогревание веником,

Дополнительное разогревание после обливания холодной водой или снега.

Что это даёт. Нервная система: вначале повышается тонус, особенно если это баня с веником. А потом — расслабление, хороший сон после.

Активация кровотока, усиливается приток артериальной крови, кислорода в ткани. Прошлись веником — ещё и дополнительная активация лимфодренажа.

Гипоксия в самой парной — активирует дыхание. Поработали веничком по грудной клетке- усилили дренаж бронхов и вывели остатки застарелого бронхита.

Усиливается моторика ЖКТ, вернее, нормализуется. Спазм с желчных протоков снимается, уточнила Г.Мазитова.

Очищение. И не потому, что помылись. Все перечисленные эффекты работают на очищение. И усиление крово- и лимфообращения, и дыхания, и моторики. Плюс открываются поры, включаются сальные и потовые железы.

В ответ на вопрос «Худеют ли люди в бане?», врач ответила: есть и такой эффект, но это не в смысле плавления от высокой температуры. Это ответ на гормоны стресса, которые выделятся в процессе.

Можно ли так похудеть? Потерять вес можно (за счет вывода жидкости), но не нужно. Все равно что мочегонные и клизмы для похудения. Не рекомендуется в этих целях.

При этом есть ряд медицинских противопоказаний для посещения бани:

Онкологические заболевания

Туберкулез

Острое инфекционное заболевание

Обострение хронического заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и ишемическая болезнь сердца

Кожные заболевания и повреждения

Патологии почек и мочевыводящих путей (нефрит, камни и т.д.)

Варикоз

Беременность осложнённая

Нормальная беременность — относительное противопоказание.

Меня часто спрашивают, можно ли в баню при болях в спине, обострении грыжи. И действительно, когда спину тянет, хочется ее прогреть, пропарить и помять. Не всегда получаем этот результат, к сожалению. В самой бане, да, будет хорошо, потом обычно хуже. Приток крови в «больное место» усиливается, а отток из-за воспаления затруднён. После бани отек усилится и боль вместе с ней.⠀

Другой вопрос, можно ли в баню после тренировки? Можно. Снимается общее напряжение и спазм мышц. Но! Это тоже физическая нагрузка.

Источник: https://changeua.com/
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