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Леди
Красота и здоровье
25 декабря 20, 12:02
Напиток от кашля, продлевающий жизнь
фенхель
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Напиток для лечения кашля оказывает положительное влияние на факторы, от которых зависит долголетие.
Речь о чае из фенхеля. По словам специалистов, этот напиток очень полезен для здоровья, так как в нем содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

Из-за мощных антибактериальных и противогрибковых свойств, фенхелевый чай поддерживает функционирование иммунной системы, помогает предотвратить простуду, грипп и кашель.

Кроме того, напиток способствует выведению токсинов из организма. При регулярном употреблении такой чай предотвращает возникновение камней в почках и помогает здоровому функционированию печени.

В напитке содержится высокий уровень железа, меди, а также калия, который положительно влияет на сердце и снижает риск инсульта.

Источник: https://golos.ua/
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