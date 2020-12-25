Как использовать семена льна для похудения

ЗОЖники добавляют их в смузи за счет впечатляющего содержания ненасыщенных жирных кислот Омега-3, кальция, цинка, незаменимые аминокислоты и витаминов почти всей группы В.





Кроме того, они пригодятся девушкам, которые озадачены созданием фигуры мечты. Дело в том, что семена льна – незаменимые соратники в деле похудения. За счет содержания вещества лигнина они способствуют выведению шлаков и токсинов из организма, отлаживают работу желудочно-кишечного тракта, за счет чего происходит потеря лишних килограммов.





Стоит запомнить семь простых правил их приема, и избавиться от лишнего веса будет проще обычного.





Принимать семена льна для похудения можно и в обычном виде, или в измельченном. Во втором случае принимать их нужно дважды в день 1 чайной ложке во время еды.





Чтобы семена льна не стали причиной запоров, запивайте их большим стаканом чистой негазированной воды после каждого приема.





Количество съеденных за день семян не должно превышать 50 грамм.





Чтобы сделать их более сытными, залейте 2 столовые ложки семян 1 столовой ложкой кипятка и оставьте настаиваться на несколько часов. В таком случае растворимая клетчатка превратиться в слизь, которая будет обволакивать стенки желудочно-кишечного тракта.





Лучше всего сочетать прием семян льна с приемом легкоусвояемой пищи: смузи, греческого йогурта, супов, овсянки и салатов.





Семена льна нельзя принимать беспрерывно. Запомните простой график: 10 дней пьете, затем делаете перерыв.



