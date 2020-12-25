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Леди
Красота и здоровье
25 декабря 20, 12:12
Эффективные натуральные средства от перхоти
волосы
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Перхоть – это отслоившиеся частички кожи, являющиеся легким проявлением такого заболевания, как себорейный дерматит.
При данной проблеме на помощь придут средства народной медицины.

Рецепт 1

Лечебное обертывание для сухих волос при перхоти: любой хороший шампунь для сухих волос – 10 мл, касторовое масло – 10 мл, 1 желток свежего куриного яйца. Взбить смесь и нанести на волосы и кожу головы, покрыть голову салфеткой, сверху обернуть полотенцем. Посидеть спокойно 10–15 минут, затем тщательно ополоснуть волосы, в последнюю порцию воды добавить немного (до слабокислого вкуса) сок свежевыжатого лимона.

Рецепт 2

Мытье головы чистым березовым соком улучшает рост волос и удаляет перхоть.

Рецепт 3

В 50 мл любого растительного масла (лучше рафинированного) добавить 20 мл одеколона и 1–2 чайные ложки свежего лимонного сока. Все тщательно перемешать. Хранить в холодильнике. По мере необходимости наносить на кожу головы и корни волос. Перхоть исчезает, волосы становятся мягкими, эластичными, блестящими.

Рецепт 4

В течение 5 минут втирать в кожу головы луковую кашицу, затем надеть на голову полиэтиленовый пакет (как шапочку), сверху обмотать голову полотенцем. Через 1,5–2 часа вымыть голову обычным способом.

Рецепт 5

2 горсти шишек хмеля залить 1 л воды, довести до кипения. Накрыть крышкой и настоять 1 час. Использовать для мытья волос или для ополаскивания после мытья.

Рецепт 6

Заварить 1 стакан отрубей кипятком, чтобы образовалась кашица. Нанести на волосы, слегка помассировать кожу головы, обернуть голову полотенцем. Через час волосы хорошо промыть.

Рецепт 7

2 чайные ложки листьев плюща обыкновенного настаивать 1 час в 2 стаканах горячей воды. Не кипятить. Процедить. Ополаскивать голову после мытья.

Источник: https://freezmi.io/
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