Эффективные натуральные средства от перхоти

При данной проблеме на помощь придут средства народной медицины.





Рецепт 1





Лечебное обертывание для сухих волос при перхоти: любой хороший шампунь для сухих волос – 10 мл, касторовое масло – 10 мл, 1 желток свежего куриного яйца. Взбить смесь и нанести на волосы и кожу головы, покрыть голову салфеткой, сверху обернуть полотенцем. Посидеть спокойно 10–15 минут, затем тщательно ополоснуть волосы, в последнюю порцию воды добавить немного (до слабокислого вкуса) сок свежевыжатого лимона.





Рецепт 2





Мытье головы чистым березовым соком улучшает рост волос и удаляет перхоть.





Рецепт 3





В 50 мл любого растительного масла (лучше рафинированного) добавить 20 мл одеколона и 1–2 чайные ложки свежего лимонного сока. Все тщательно перемешать. Хранить в холодильнике. По мере необходимости наносить на кожу головы и корни волос. Перхоть исчезает, волосы становятся мягкими, эластичными, блестящими.





Рецепт 4





В течение 5 минут втирать в кожу головы луковую кашицу, затем надеть на голову полиэтиленовый пакет (как шапочку), сверху обмотать голову полотенцем. Через 1,5–2 часа вымыть голову обычным способом.





Рецепт 5





2 горсти шишек хмеля залить 1 л воды, довести до кипения. Накрыть крышкой и настоять 1 час. Использовать для мытья волос или для ополаскивания после мытья.





Рецепт 6





Заварить 1 стакан отрубей кипятком, чтобы образовалась кашица. Нанести на волосы, слегка помассировать кожу головы, обернуть голову полотенцем. Через час волосы хорошо промыть.





Рецепт 7





2 чайные ложки листьев плюща обыкновенного настаивать 1 час в 2 стаканах горячей воды. Не кипятить. Процедить. Ополаскивать голову после мытья.



