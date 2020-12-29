Леди Красота и здоровье
28 декабря 20, 11:23
Эффективная профилактика тромбоза
Это заболевание проявляется в образовании сгустков крови, которые способны впоследствии отрываться и закупоривать вены или артерии. Тромб может попасть в различные части тела и органы, спровоцировав инвалидность или в большинстве случаев смертельный исход.
Врачи рекомендуют проводить профилактику тромбоза людям после 40 лет, любителям выпить спиртного и покурить, часто проводящим время в сидячем положении, а также тем, кто регулярно испытывает стресс. Медики дают ряд рекомендаций, которые помогут свести к минимуму риск образования тромбов.
Заниматься физкультурой хотя бы по 30 минут в день;
Не подвергать организм переохлаждению или перегреву;
Перестать употреблять алкоголь и курить сигареты;
Не носить тесную обувь или одежду;
Придерживаться основ правильного питания.
Источник: https://u-news.com.ua/