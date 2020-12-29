Эффективная профилактика тромбоза

Это заболевание проявляется в образовании сгустков крови, которые способны впоследствии отрываться и закупоривать вены или артерии. Тромб может попасть в различные части тела и органы, спровоцировав инвалидность или в большинстве случаев смертельный исход.





Врачи рекомендуют проводить профилактику тромбоза людям после 40 лет, любителям выпить спиртного и покурить, часто проводящим время в сидячем положении, а также тем, кто регулярно испытывает стресс. Медики дают ряд рекомендаций, которые помогут свести к минимуму риск образования тромбов.





Заниматься физкультурой хотя бы по 30 минут в день;

Не подвергать организм переохлаждению или перегреву;

Перестать употреблять алкоголь и курить сигареты;

Не носить тесную обувь или одежду;

Придерживаться основ правильного питания.



