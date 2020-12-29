Какую опасность скрывают болеутоляющие и антибиотики

Об этом в блоге пишут врачи.





Есть антибиотики, применение которых провоцирует «откровенную глухоту». Именно так они действуют на рецепторы.





Кроме того, ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов. Опасность же при приеме антибиотиков возникает, если их принимать без осмотра и рецепта врача, предупреждают медики.





Также известно, что наиболее популярные болеутоляющие, известные как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), могут привести к потере слуха у женщин в случае длительного и бесконтрольного употребления. К такому выводу пришли исследователи Brigham and Women’s Hospital (Бостон, США), сообщает журнал Time.





Существует расхожее мнение, что продающиеся без рецепта лекарства – безопасны, однако на практике это не совсем так. Американские ученые изучили влияние на организм аспирина, ибупрофена и ацетаминофена (в России более известен как парацетамол). Исследование охватило более 54 тысяч женщин в возрасте от 48 до 73 лет.





Как оказалось, люди, регулярно принимавшие последние два препарата в течение шести и более лет, на 9-10 процентов чаще страдали от потери слуха, что является статистически значимым показателем. Почему именно так происходит, для ученых пока остается загадкой. При этом для аспирина аналогичного побочного эффекта выявлено не было.





Отдельно подчеркивается, что при использовании этих лекарств от случая к случаю, для избавления от кратковременной боли, проблем возникнуть не должно. Но так как они продаются без рецепта, многие используют их для облегчения хронических болей, что уже чревато.



