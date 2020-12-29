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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 20, 11:45
Основные ошибки во время завтрака
завтрак
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Завтрак – это важнейший прием пищи в течение дня.
Здоровое и сбалансированное питание утром активизирует процесс пищеварения и даст организму энергию на весь день. Для того, чтобы получить максимум пользы от завтрака, его нужно правильно составить, иначе утренние приемы пищи могут привести к набору лишних килограммов.

Похудеть мешает семь распространенных ошибок, которые девушки делают за завтраком. Речь идет прежде всего об отсутствии утреннего приема пищи. А это, как следствие, приводит к перееданию в обед и за ужином, и увеличению веса. Поэтому, при отсутствии времени утром, специалисты советуют готовить завтрак заранее. А, если это разовая ситуация, то следует съесть какую-нибудь закуску, к примеру, фрукт или вареное яйцо.

Также крайне вредно добавлять в утренний рацион много углеводов. Во-первых, они не насытят организм на длительный промежуток времени, а во-вторых, приведут к резкому поднятию уровня сахара в крови.

Аналогичная ситуация со сладостями. Если после пробуждения, употребляя продукты с высоким содержанием сахара или насыщенных жиров, получим лишнюю нагрузку на печень.

Следует заметить, что употребление каш быстрого приготовления может также привести к увеличению веса, потому что содержат рафинированные зерна и сахар. К слову, рафинированные углеводы быстро поднимают уровень сахара в крови, но с такой же скоростью ситуация меняется на противоположную, что заставляет чувствовать усталость и переедать.

Так, в рационе обязательно должен быть белок, особенно он нужен для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Этот элемент дает длительное ощущение сытости и препятствует перееданию.

Выбирать утром надо продукты, которые, наоборот, активизируют метаболизм и поддерживают стабильный уровень энергии. И здоровый завтрак должен содержать все питательные вещества: углеводы, белки, клетчатку и жиры.

Также поправиться можно, если завтракать одной и той же пищей каждый день. Поэтому для рациона надо выбирать разнообразные продукты и блюда, которые обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.

Еще одним фактором, который способствует лишним килограммам, является слишком быстрое потребление пищи. Если едите очень быстро, с легкостью можно не почувствовать сытости и переесть. Итак, важно потреблять пищу медленно, тщательно и заранее продумывать рацион.

Источник: https://www.rbc.ua/
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