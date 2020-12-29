Рецепты лучших лечебных ванн, очищающих организм

Явным очищающим эффектом обладают лишь ванны с высокой концентрацией соли. Соль способна выводить избыток межклеточной жидкости и выгонять токсические продукты из организма. Кроме этого, соль — отличное антицеллюлитное средство.





СОЛЕВАЯ ВАННА





Чтобы сделать солевую ванну, размешайте 2 кг соли в половине или даже трети ванны (когда будете лежать, вода должна покрыть только ноги). Температура воды должна быть равна температуре тела. Принимайте ванну не более 15 минут. При неприятных ощущениях завершите процедуру.





ВАННЫ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ





Поскольку эфирные масла обладают способностью проникать вглубь кожи, ванны с ними полезны не только для кожи, но и всего организма в целом.





ВАННА С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ГРЕЙПФРУТА





2-4 капли грейпфрутового масла размешайте в 100-200 мл молока и вылейте получившуюся смесь в ванну, наполненную водой температурой 38°С. Принимайте ванну в течение 10-15 минут.





Будьте осторожны! Ванны с цитрусовыми маслами могут раздражать кожу. Не добавляйте в воду более 4 капель.





ВАННА С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА





12-15 капель масла чайного дерева размешайте также в 100-200 мл молока и вылейте получившуюся смесь в ванну с водой 38°С. Принимайте ванну в течение 10-15 минут.





ВАННА ИЗ ОТВАРА ЛИПЫ





Липа обладает мощным потогонным эффектом. Вместе с жидкостью организм покинут и токсины.





2 стакана смеси липовых почек, листьев, сухих цветов, семян и коры липы залейте 5 литрами воды, доведите до кипения. Дайте отвару настояться 20 минут. Процедите средство и вылейте в ванну, наполненную водой (33-34°С).





Следите, чтобы вода не доходила до уровня сердца. Через 10-15 минут ополоснитесь прохладным душем.





ВАННА С РОМАШКОЙ АПТЕЧНОЙ





С помощью ромашковых ванн можно сделать кожу нежной, мягкой, бархатистой и эластичной, снять усталость, наладить сон. Ванны с ромашкой применяются для лечения кожных заболеваний, ран и нарывов. Ванны с ромашками можно применять, как лечебные, так и косметологические, так как в ромашке много эфирных масел и других полезных веществ.





Ромашковые ванны тонизируют кожу, очищают её, отбеливают, улучшают кровообращение. Ромашка аптечная — обладает антисептическим и противоаллергическим действием и обезболивающим эффектом.





Ромашку (цветки и траву) залейте холодной водой и кипятите в хорошо закрытой посуде 10 минут. Для полной ванны берут 500 гр. ромашки, для половинной – 250 гр., для сидячей – 150 гр. и для ножной – 100 гр. Температура ванн – 34-36 градусов. Продолжительность – 15-20 минут. Курс лечения – 10-15 ванн.





ВАННА С РОМАШКОЙ, КОРОЙ ДУБА И ШАЛФЕЕМ





Состав:





Дуб (кора) — 3 ст. ложки,

Ромашка аптечная (цветки) – 4 ст. ложки,

Шалфей лекарственный – 5 ст. ложек.





На 3 литра кипятка возьмите 6 столовых ложек сбора. Температура ванны – 32-34 градуса. Принимать через 3-4 дня. Курс лечения – 8-12 ванн.





Такую ванну применяют при сильной потливости тела на фоне тяжелого хронического бронхита с астматическим синдромом.





ГОРЧИЧНАЯ ВАННА





Эта процедура улучшает микроциркуляцию в тканях и ускоряет обмен веществ, что в комплексе с диетой и фитнесом поможет стать стройнее. Горчица может вызывать раздражение чувствительной кожи, поэтому принимать такую ванну нужно в нижнем белье.





100 граммов горчичного порошка насыпьте в ванну, наполненную водой (37-38°С) и хорошо перемешайте. Погрузитесь в ванну до уровня сердца на 10 минут.





Будьте осторожны! От горчичных ванн стоит отказаться в период менструации, беременности и кормления грудью, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.





МОЛОЧНО-МЕДОВАЯ ВАННА





Протеины молока хорошо питают кожу и помогают ей регенерироваться, что, как и сливочный скраб, будет полезно в борьбе с растяжками и дряблостью.





Как приготовить. Подогрейте 1 л жирного молока и растворите в нем 100 г меда. Вылейте смесь в ванну (температура воды — 36-37 градусов). Принимайте ванну 10-15 минут. Затем ополоснитесь прохладной водой.





ВИННАЯ ВАННА





Эта процедура обладает мощным антиоксидантным эффектом за счет экстракта виноградных косточек. Дополнительные ингредиенты — водоросли и корень имбиря — помогают сделать кожу более упругой и улучшить ее обменные процессы.





Как приготовить. Залейте 0,5 стакана сухих морских водорослей 3 стаканами теплого сухого белого вина. Дайте настояться 3-4 часа, затем процедите. Получившийся состав вылейте в ванну (температура воды — 35-36 градусов). Принимайте ванну 10-15 минут.



