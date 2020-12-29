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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 20, 11:11
Польза и вред свеклы для организма человека
свекла
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Свекла – продукт, обладающий массой полезных свойств, но при избыточном употреблении может вредить организму.
Эксперты советуют включать овощ в рацион при отсутствии противопоказаний, и то, не больше 250 г.

Польза

Свекла славится способностью улучшать работу пищеварительного желудочно-кишечного тракта. Продукт богат пектином, нейтрализующим действие болезнетворных бактерий и оказывающим обволакивающий эффект на слизистую оболочку органов пищеварения.

При ежедневном употреблении овоща восстанавливается естественная микрофлора ЖКТ. Полезна свекла для людей, страдающих гипертонией. Пищевые нитраты, содержащиеся в овоще, способствуют расширению кровеносных сосудов, улучшая кровоток. Благодаря насыщенности антиоксидантами, бетаином и бетанином продукт усиливает защиту организма от онкологии. Свекла восполняет дефицит железа, магния и фолиевой кислоты, необходимых для нервной системы.

Вред

Специалисты не советуют забывать о возможном вреде продукта, отличающегося насыщенностью сахаром и высоким гликемическим индексом. Овощ следует употреблять с осторожностью людям с диабетом. Кроме того, щавелевая кислота может нарушить функционирование сердечно-сосудистой системы и вызвать расстройство ЖКТ.

Источник: https://newsyou.info/
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