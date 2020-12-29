Польза и вред свеклы для организма человека

Эксперты советуют включать овощ в рацион при отсутствии противопоказаний, и то, не больше 250 г.





Польза





Свекла славится способностью улучшать работу пищеварительного желудочно-кишечного тракта. Продукт богат пектином, нейтрализующим действие болезнетворных бактерий и оказывающим обволакивающий эффект на слизистую оболочку органов пищеварения.





При ежедневном употреблении овоща восстанавливается естественная микрофлора ЖКТ. Полезна свекла для людей, страдающих гипертонией. Пищевые нитраты, содержащиеся в овоще, способствуют расширению кровеносных сосудов, улучшая кровоток. Благодаря насыщенности антиоксидантами, бетаином и бетанином продукт усиливает защиту организма от онкологии. Свекла восполняет дефицит железа, магния и фолиевой кислоты, необходимых для нервной системы.





Вред





Специалисты не советуют забывать о возможном вреде продукта, отличающегося насыщенностью сахаром и высоким гликемическим индексом. Овощ следует употреблять с осторожностью людям с диабетом. Кроме того, щавелевая кислота может нарушить функционирование сердечно-сосудистой системы и вызвать расстройство ЖКТ.



