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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 20, 11:14
Количество меда, которое можно употреблять каждый день
мед
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Врачи назвали количество мёда, которое можно употреблять человеку в день, чтобы не нанести вред своему здоровью.
Медики утверждают, что мнение, которое бытует в народе о том, что мёд можно кушать в неограниченных количествах из-за его полезных свойств, ошибочно.

По мнению докторов, в день человеку можно съедать не больше двух столовых ложек этого продукта.

„Употреблять мёд лучше в первой половине дня и это при том, что человек получает физическую нагрузку и ведёт активный образ жизни“, — заявил профессор кафедры поликлинической Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Алексей Буеверов.

Профессор также отметил, что в составе мёда есть антиоксиданты, не дающие клеткам окисляться, а также в нём присутствуют витамины и фруктоза, которые являются источниками энергии.

Елена Тихомирова, терапевт, врач-диетолог заявила, что польза мёда сильно преувеличена. Ведь этот продукт очень калорийный и кушать его необходимо дозированно. А чтобы получить от мёда пользу для организма, его нужно будет съесть очень много, что она делать не советует.

Кроме этого, медики посоветовали употреблять лучше мёд в сотах — это гарантия того, что он качественный и натуральный.

„А вот горячий чай с мёдом при простуде и болях в горле облегчения не принесёт. Мёд от горячего чая просто потеряет все свои полезные свойства“, — добавила Е. Тихомирова.

Нельзя употреблять мёд людям с ожирением и тем, у кого есть аллергия на продукты пчеловодства или цветы.

Алексей Буеверов, в свою очередь, рассказал, что мёд и спиртные напитки — это небезопасно для здоровья.

По его мнению, если часто пить медовуху, то это может привести к серьёзным изменениям в печени вплоть до развития цирроза.

„Конечно, всё дело в объёме и частоте, с которыми человек пьёт этот напиток. Бокал медовухи не принесёт никакого вреда здоровью, но вот постоянное употребление может очень серьёзно навредить печени“, — заявил профессор.

Мнение медиков сходится в одном, что мёд следует употреблять небольшими порциями в первой половине дня — это самый оптимальный вариант для любителей этого сладкого и полезного продукта.

Источник: https://changeua.com/
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