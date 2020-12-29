Количество меда, которое можно употреблять каждый день

Медики утверждают, что мнение, которое бытует в народе о том, что мёд можно кушать в неограниченных количествах из-за его полезных свойств, ошибочно.





По мнению докторов, в день человеку можно съедать не больше двух столовых ложек этого продукта.





„Употреблять мёд лучше в первой половине дня и это при том, что человек получает физическую нагрузку и ведёт активный образ жизни“, — заявил профессор кафедры поликлинической Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Алексей Буеверов.





Профессор также отметил, что в составе мёда есть антиоксиданты, не дающие клеткам окисляться, а также в нём присутствуют витамины и фруктоза, которые являются источниками энергии.





Елена Тихомирова, терапевт, врач-диетолог заявила, что польза мёда сильно преувеличена. Ведь этот продукт очень калорийный и кушать его необходимо дозированно. А чтобы получить от мёда пользу для организма, его нужно будет съесть очень много, что она делать не советует.





Кроме этого, медики посоветовали употреблять лучше мёд в сотах — это гарантия того, что он качественный и натуральный.





„А вот горячий чай с мёдом при простуде и болях в горле облегчения не принесёт. Мёд от горячего чая просто потеряет все свои полезные свойства“, — добавила Е. Тихомирова.





Нельзя употреблять мёд людям с ожирением и тем, у кого есть аллергия на продукты пчеловодства или цветы.





Алексей Буеверов, в свою очередь, рассказал, что мёд и спиртные напитки — это небезопасно для здоровья.





По его мнению, если часто пить медовуху, то это может привести к серьёзным изменениям в печени вплоть до развития цирроза.





„Конечно, всё дело в объёме и частоте, с которыми человек пьёт этот напиток. Бокал медовухи не принесёт никакого вреда здоровью, но вот постоянное употребление может очень серьёзно навредить печени“, — заявил профессор.





Мнение медиков сходится в одном, что мёд следует употреблять небольшими порциями в первой половине дня — это самый оптимальный вариант для любителей этого сладкого и полезного продукта.



