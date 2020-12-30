Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
30 декабря 20, 12:26
Вакцинация от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили обновленное руководство для людей с сопутствующими заболеваниями, которые рассматривают возможность иммунизации от COVID-19.
Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте федерального агенства.

В руководстве говорится, что взрослые люди, у которых есть определенные сопутствующие заболевания, могут получить вакцины от коронавируса на основе мРНК при условии, что у них не было тяжелой аллергической реакции на какой-либо из компонентов вакцины.

Что касается людей с ВИЧ-инфекцией, ослабленной иммунной системой или аутоиммунными состояниями, то они могут получить прививку от COVID-19.

Ранее перенесенный синдром Гийена-Барре не является причиной для отказа от вакцинации, поскольку во время клинических испытаний мРНК-вакцины не было зафиксировано ни одного случая этого заболевания. Также во время тестирования препаратов Pfizer и Moderna у некоторых участников наблюдался паралич Белла, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает, что эти случаи не были вызваны вакцинацией.

Источник: https://kurs.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Продукты, которые помогают сохранить гормональный баланс
noimageЧеснок поможет нормализовать давление
noimageТри признака, указывающих на повышенный холестерин
Лента новостей