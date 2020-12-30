Вакцинация от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний

Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте федерального агенства.





В руководстве говорится, что взрослые люди, у которых есть определенные сопутствующие заболевания, могут получить вакцины от коронавируса на основе мРНК при условии, что у них не было тяжелой аллергической реакции на какой-либо из компонентов вакцины.





Что касается людей с ВИЧ-инфекцией, ослабленной иммунной системой или аутоиммунными состояниями, то они могут получить прививку от COVID-19.





Ранее перенесенный синдром Гийена-Барре не является причиной для отказа от вакцинации, поскольку во время клинических испытаний мРНК-вакцины не было зафиксировано ни одного случая этого заболевания. Также во время тестирования препаратов Pfizer и Moderna у некоторых участников наблюдался паралич Белла, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает, что эти случаи не были вызваны вакцинацией.



