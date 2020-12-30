Три признака, указывающих на повышенный холестерин

Холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. какие признаки повышенного холестерина.





Стенокардия

Этот симптом является одной из разновидностей ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется болями в грудной клетке и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.





Боли в ногах

Холестерин поражает сосуды полностью всего тела. Наибольший вред получают ноги. Если вы обратите внимание на боли в ногах, то сможете провести параллель между болью и холестерином. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе.





Боль в груди

Постоянные боли в груди — признак поражения сосудов. Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.



