Леди Красота и здоровье
30 декабря 20, 12:44
Три признака, указывающих на повышенный холестерин
Холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека, но его повышенный уровень может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили эти признаки, значит стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом. какие признаки повышенного холестерина.
Стенокардия
Этот симптом является одной из разновидностей ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется болями в грудной клетке и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.
Боли в ногах
Холестерин поражает сосуды полностью всего тела. Наибольший вред получают ноги. Если вы обратите внимание на боли в ногах, то сможете провести параллель между болью и холестерином. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе.
Боль в груди
Постоянные боли в груди — признак поражения сосудов. Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.
Источник: https://health.comments.ua/