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Леди
Красота и здоровье
30 декабря 20, 12:46
Чеснок поможет нормализовать давление
чеснок
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Учёные из Великобритании провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что чеснок способствует нормализации артериального давления.
По словам специалистов, пищевые добавки, в состав которых входит травянистое растение, обладают такой же эффективностью, что и лекарства для лечения гипертонии, но не имеют побочных эффектов.

Суперпродукт во всех смыслах этого слова, этот родственник лука с острым запахом считается во многих культурах по всему миру эффективным средством профилактики и лечения различных, в том числе гипертонии.

По словам ученых, способность чеснока значительно снизить риск развития гипертонии во многом связана с присутствием сульфидов чеснока и аллицина.

Аллицин — это вещество, обладающее способностью расслаблять кровеносные сосуды, тем самым снижая повышенное кровяное давление у некоторых людей. Одно исследование даже отметило, что эффективность чеснока, когда дело доходит до снижения высокого уровня крови у людей, была аналогична эффективности стандартных антигипертензивных препаратов первой линии.

Это важно, потому что постоянное повышение артериального давления является фактором риска, связанным с серьезными проблемами со здоровьем, такими как сердечные заболевания, инсульт, а иногда даже смерть. Это еще не все.

Было также показано, что чеснок обладает и другими свойствами, которые могут способствовать хорошему здоровью сердца и крови, например, снижает уровень холестерина. Эта способность, по словам экспертов, более очевидна у людей с высоким уровнем холестерина, отметив, что чесночные добавки были способны снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или плохой холестерин у этих людей примерно на 10-15 процентов. Он не оказал никакого влияния на уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или хороший уровень холестерина у тех же людей.

Источник: https://u-news.com.ua/
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