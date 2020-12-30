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Леди
Красота и здоровье
30 декабря 20, 12:49
Продукты, которые помогают сохранить гормональный баланс
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Эти продукты богаты на витамины и ценные вещества.
Гормональный баланс — важная составляющая нашего здоровья, самочувствия, красоты и долголетия. Но он очень хрупок, поэтому даже банальная простуда может его нарушить и спровоцировать определенные проблемы. 

Если вы хотите укрепить здоровье и привести свои гормоны в норму, тогда добавьте в рацион следующие продукты.  

Авокадо 
Это настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые улучшают когнитивные функции и помогают убрать воспалительные процессы в организме. Компоненты, входящие в его состав, влияют на кровеносную систему, нормализуют менструальный цикл, гормоны и снимают спазмы.  

Брокколи 
В этой капусте содержится много белка, фолиевой кислоты, клетчатки, калия, витаминов С, В1, В2 и Е. К тому же, брокколи повышает уровень гормона эстрогена, которые стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Если вы полюбите брокколи, то очень скоро увидите, что состояние вашего гормонального фона улучшится. 

Киноа 
Еще один продукт, богат витаминами и микроэлементами. Киноа также имеет низкий гликемический индекс и не содержит глютена. Эта крупа набирает все большую популярность, потому что снижает уровень "плохого" холестерина, приводит в норму андрогены и очищает организм от токсинов.  

Миндаль 
Миндаль обязательно должен быть в рационе каждого человека, особенно женщин. Этот продукт помогает сохранить и продлить молодость и красоту. Миндаль богат веществами, которые необходимы для выработки гормона адипонектина. Это вещество необходимо, ведь помогает нейтрализовать процессы, вызывающие старение клеток. 

Источник: https://health.comments.ua/
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