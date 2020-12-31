Простые способы очищения лимфы

Он пояснил, что лимфа оттекает от наших органов и тканей, унося разный мусор, микробов. Понятно, что многих людей беспокоит дальнейшая судьба этих отходов.





На пути лимфатических сосудов специально устроены лимфатические узлы, которые фильтруют лимфу и знакомят наш иммунитет с микробами.





В состав лимфатической системы входят разные органы и разветвленная сеть сосудов. Проблема в том, что в лимфатической системе нет такого же насоса, как в кровеносной системе.





Уже в самом конце своего пути лимфатические сосуды собираются в один большой проток, который втыкается в крупную вену, и только тогда лимфа смешивается с кровью. А до этого лимфа вяло ползет по своим лимфатическим сосудам.





Лимфатические узлы замечательно почистят лимфу, но чтобы эти фильтры работали, нужно слегка лимфу подкачать.





Подкачивается лимфа за счет собственных крошечных мышц, за счет наших больших мышц и за счет нашего дыхания.





Крошечные мышцы внутри лимфатических сосудов работают как мышцы в стенке кишки. Тут мы ничего не можем сделать.





Зато мы можем подкачать свои собственные большие скелетные мышцы. Чем больше будем двигаться, тем лучше будет двигаться лимфа внутри лимфатических сосудов, тем лучше лимфа будет фильтроваться в лимфатических узлах.





Еще во время интенсивной физической нагрузки мы глубоко и часто дышим. Это помогает подкачивать лимфу поближе к тому месту, где она вливается в крупную вену.





Лимфа жидкая. Двигаться и работать она может только в жидком виде. Поэтому полезно употреблять достаточное количество воды.





Получается, что наши лимфатические узлы сами отфильтруют и очистят лимфу. А для улучшения очистки вы можете только больше двигаться, чаще дышать и пить воду, посоветовал врач.



