Необычное свойство паприки

На кухне можно найти множество специй, которые не только придают блюдам необычный вкус и аромат, но еще и обладают массой полезных свойств. Одной из таких специй является паприка.





Согласно исследованию, проведенном британскими учеными, эта приправа обладает антираковыми свойствами. Специалисты рассказали, что регулярное употребление паприки помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, закупоривающего сосуды, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в паприке, борются с окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса между свободными радикалами и антиоксидантами. Это может привести к повреждению клеток и спровоцировать воспаление, увеличивающее риск рака.





Исследователи выяснили, что эта приправа хорошо проявила себя как средство, которое защищает от рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло снизить вероятность заболевания на 25–35%. Еще известно, что паприка положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, лечит нервные расстройства и помогает при других недугах.



