Гусиные лапки: что помогает от морщин вокруг глаз

С возрастом наша кожа теряет влагу и эластичность. Сначала это проявляется в наиболее чувствительных областях, где могут быстро образоваться мелкие морщинки. Даже в молодом возрасте на внешних уголках глаз могут появиться мелкие морщинки, которые сначала появляются только тогда, когда вы улыбаетесь или смеетесь.





Однако если вы хотите укрепить соединительную ткань, которая отвечает за внешний вид нашей кожи, чтобы предотвратить образование ранних гусиных лапок, вы можете принять меры, которые могут быть только полезны для нашего здоровья в целом.





1. Отказ от алкоголя и никотина. Эти агенты не только влияют на наше общее состояние здоровья, но и влияют на нашу внешность. Например, алкоголь удаляет влагу с нашей кожи. Вы можете сделать так, чтобы под кожу попало много воды, убедившись, что вы пьете достаточно жидкости.

2. Высыпайтесь, чтобы кожа успела восстановиться.

3. Всегда используйте солнцезащитный крем летом, но также и в солнечные дни осенью или зимой, потому что УФ-лучи могут значительно ускорить процесс старения кожи.

4. Здоровый образ жизни с упражнениями, соответствующая диета и достаточное количество времени для сна могут предотвратить или, по крайней мере, отсрочить раннее развитие морщин смеха.





Ботокс или гиалуроновая кислота для гусиных лапок: те, кому трудно примириться со своими гусиными лапками, конечно, могут пройти профессиональную процедуру и ввести ботокс или гиалуроновую кислоту в «пораженный» участок лица. Однако, в отличие от других мер, стоимость терапии ботоксом довольно высока. Кроме того, это необходимо регулярно повторять, чтобы эффект сохранялся.





То же самое и с введением гиалуроновой кислоты. Это средство также присутствует в косметических продуктах, которые более доступны, даже если они не столь дозированы и эффективны.





Любой, кто выбирает профессиональное лечение, должен получить консультацию, чтобы уточнить, какой метод является правильным для него.



