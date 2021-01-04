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Леди
Красота и здоровье
4 января 21, 12:44
Ученые рассказали о пользе ромашкового чая
чай
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Команда ученых из Великобритании и Японии пришла к выводу, что ромашковый чай не только обладает успокаивающими свойствами, но и важный для организма.
Оказалось, что он позволяет уменьшить уровень глюкозы в крови, а также помогает бороться с осложнениями, которые приводят к диабету. Ранее уже было известно, что напитки из ромашки полезны для тех, кто страдает от депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, гипергликемии и других болезней.

К таким выводам специалисты пришли после исследования, в рамках которого испытуемые в течение трех недель ежедневно пили по 2 чашки ромашкового чая. Перед экспериментом и после они прошли обследование и сдали анализы. Выяснилось, что регулярное употребление чая позволило уменьшить уровень глюкозы почти на 25%.

Важно помнить, что ароматный ромашковый напиток лучше употреблять без сахара. Если же вам не хватает сладостей, то к чаю, когда он остынет, можно добавить немного меда.

Источник: https://golos.ua/
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