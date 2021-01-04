Ученые рассказали о пользе ромашкового чая

Оказалось, что он позволяет уменьшить уровень глюкозы в крови, а также помогает бороться с осложнениями, которые приводят к диабету. Ранее уже было известно, что напитки из ромашки полезны для тех, кто страдает от депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, гипергликемии и других болезней.





К таким выводам специалисты пришли после исследования, в рамках которого испытуемые в течение трех недель ежедневно пили по 2 чашки ромашкового чая. Перед экспериментом и после они прошли обследование и сдали анализы. Выяснилось, что регулярное употребление чая позволило уменьшить уровень глюкозы почти на 25%.





Важно помнить, что ароматный ромашковый напиток лучше употреблять без сахара. Если же вам не хватает сладостей, то к чаю, когда он остынет, можно добавить немного меда.



