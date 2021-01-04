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Леди
Красота и здоровье
4 января 21, 12:47
Опасный метод приготовления кофе, который вредит здоровью
кофе
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Кофе – это напиток, который имеет несколько способов приготовления, и от этого зависит его вкус.
Важно знать, как правильнее всего заваривать кофе, чтобы не навредить здоровью. Медики раскритиковали один из самых популярных способов заваривания кофе с помощью френч-пресса. Об этом пишет издание Maximum со ссылкой на исследование The European Journal of Preventive Cardiology.

С помощью френч-пресса можно очень быстро приготовить нефильтрованный кофе, но по словам медиков, частое применение такого способа заваривания может иметь серьезные последствия для здоровья.


Все дело в том, что нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти, объяснил старший профессор кафедры общественного здравоохранения м медицины Гетеборгского университета в Швеции Даг Телле.


Однако, если вы любите нефильтрованный кофе, то френч-пресс не единственный способ заваривания. Кофе по-гречески и по-турецки также ваш вариант, но и такие способы заваривания не являются полезными. В таком напитке содержится большое количество кафестола и кафиола, которые повышают холестерин. Поэтому полезнее все-таки использоват бумажные фильтры для удаления осадка. Процеживайте через них кофе, приготовленный любым выбранным способом, и тогда о вреде для здоровья можно не беспокоиться.

Источник: https://health.today.ua/
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