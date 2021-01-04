Недостаток физических упражнений: 8 худших последствий

Как быстро это происходит, как недостаток физических упражнений увеличивает другие факторы риска и сколько упражнений действительно необходимо, чтобы оставаться здоровым.





1. Мышцы атрофируются, фасции затвердевают и могут трескаться, сухожилия укорачиваются, суставы «ржавеют». Увеличивается риск остеоартрита и остеопороза. Весь опорно-двигательный аппарат страдает.





2. Состояние здоровья ухудшается, органы перестают функционировать оптимально, объем легких уменьшается, сердце работает менее экономично, все тело становится менее эластичным. Угрожает высокое давление. Повышается нагрузка на печень и почки, детоксикация замедляется, и клетки крови не обновляются так быстро. Липидный профиль в крови изменяется неблагоприятно, «плохие» липиды крови, такие как ЛПНП, повышаются. Увеличивается риск атеросклероза и, следовательно, сосудистых заболеваний, в конечном итоге сердечных приступов и инсультов. Железы практически не стимулируются, гормональный баланс может выйти из-под контроля.





3. Ожирение возникает, когда упражнения не сжигают дополнительную энергию. У тех, кто почти не двигается, средний уровень основного обмена составляет от 1400 ккал (женщины) до 1800 ккал (мужчины). Если этот предел превышен, что возможно быстро, организм откладывает лишнюю энергию в виде жира.





4. Повышается риск диабета. Клетки организма не могут усваивать глюкозу из крови, и уровень сахара в крови повышается. Чем меньше упражнений и, следовательно, меньше мышц, тем меньше сахара расщепляется и тем меньше чувствительность к инсулину.





5. Иммунная система теряет свою эффективность. Исследование показывает, что у тех, кто занимается спортом, больше активных иммунных клеток, чем неактивных.





6. Когнитивные способности снижаются и повышается риск деменции, если тело недостаточно упражняется. У людей, которые регулярно занимаются спортом, риск этих заболеваний мозга, в том числе болезни Альцгеймера, на 80 процентов ниже .





7. Повышается тревога и депрессия. Упражнения заставляют циркулировать в крови больше дофамина и серотонина, тогда как недостаток упражнений часто связан с низким уровнем так называемых гормонов счастья. В любом случае, исследования показывают, что у неактивных людей риск депрессии вдвое выше, чем у активных, а риск тревожности на 60 процентов выше.





8. Уменьшается потенциальный срок службы. Согласно исследованию, спорт приводит к тому, что теломеры, то есть защитные колпачки хромосом, удлиняются, а клетки тела дольше остаются молодыми . В конце концов, отсутствие физических упражнений значительно сократит жизнь.



