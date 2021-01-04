Ошибки, из-за которых ты никогда не похудеешь

Самые распространенные ошибки, из-за которых тебе не удается похудеть. Итак:





Ты придерживаешься экстремальной диеты





Голодание, резкое уменьшение калорий, питьевая диета и прочее быстрые режимы питания очень опасны для здоровья. Да, возможно, ты и сбросишь 1-2 килограмма за пару дней, но потом обязательно наберешь больше. К тому же, есть риск заработать гастрит, язву или психологическую травму. Поверь, если ты в магазине думаешь не о продуктах, а о калориях, толку от такого питания нет.





Лучше всего сбалансировать режим питания. Включи туда все необходимые твоему организму продукты. Пей больше воды и не отказывай себе ни в чем. Просто контролируй порции.





Пропускаешь завтрак





Этот пункт часто мелькает в подобных материалах. Запомни, завтрак — это фундамент твоего рациона. Плотный, сытный и полезный, он должен состоять из правильных углеводов и жиров, белка, а также порции витаминов.





Делаешь слишком сытные перекусы





Перекус создан, чтобы ты не чувствовала голода между приемами пищи. Но точно не для полноценного обеда или ужина. Также стоит обратить внимание на то, чем ты утоляешь голод. Тост из цельнозернового хлеба с кусочком сыра, долькой помидора и курицей лучше, чем горсть орехов и сухофруктов (поверь, парой орешков дело не обойдется).





Злоупотребляешь обезжиренными продуктами





На самом деле, это большое заблуждение, в которое многие охотно верят. Речь о полезности таких продуктов. Суть в том, что полностью обезжиренного молока не существует. Стоит задуматься, что же ты употребляешь.





Пьешь сладкие напитки





Даже пакетированные соки содержат большое количество сахара. Не говоря уже о Кока-коле и т.д. Приучи себя пить воду, фреши и зеленый чай.





И снова вода





А точнее, ее отсутствие сильно влияет на твой организм. Запомни, похудение зависит от скорости метаболизма. А метаболизм — от количества выпитой воды, в частности. Логика проста.





Ну и фастфуд





Без комментариев. Ты никогда не можешь быть уверена в том, как была приготовлена твоя еда. Поэтому просто не стоит рисковать. Кроме лишних калорий, фастфуд — это еще и опасно для здоровья.





Постоянно взвешиваться





Распространенная ошибка. Во-первых, в течение дня твой вес может меняться, но это не значит, что ты поправилась или похудела. Во-вторых, держать себя постоянно в напряжении из-за цифр на весах — это прямой путь к депрессии и срывам.





Ставить недостижимые цели





Конечно, все мы садились на диету за два дня до поездки на море. Однако ты не сможешь похудеть на 10 килограммов за столь короткий срок. Чтобы процесс был безболезненным, а результат постоянным, ставь себе достижимые цели и смотри на ситуацию объективно.



