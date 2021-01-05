Есть ли польза от нефритового массажера для лица

Последнее время в мире красоты «образовался» какой-то бум на различные массажеры для лица. Одну из лидирующих позиций, как ни странно, занимает самый старый бьюти-гаджет – нефритовый массажер.





Эти красивые девайсы из разных оттенков нефрита можно найти на ванной полке у половины бьюти-блогеров. Роллер выглядит мило, очень фотогеничен – вот и образовался хайп в Instagram.





Сегодня можно найти нефритовый массажер за 100-300 грн. Так что, даже если он не выполнит всех обещанных функций, покупка не сильно ударит по кошельку.





Что такое нефритовый массажер и что он обещает





По некоторым сведениям нефритовый роллер использовался еще с VII века в китайской медицине и бьюти-ритуалах. На Востоке ему приписывают чуть ли не чудотворные свойства. Но сейчас производители этого нехитрого девайса обещают, что массаж нефритовым камнем поможет:





убрать отеки лица и припухлости под глазами;

активировать лимфатическую систему;

выровнять тон кожи и улучшить цвет лица;

снять спазматическую головную боль;

активировать омолаживающие процессы;

стимулировать коллагенез;

успокоить воспаления;

дает ощущения дзена.





Звучит заманчиво: зачем эти салоны и уколы красоты, если простой ролик из холодного камня поможет сохранить молодость. Но так ли полезен нефритовый массажер для лица на самом деле?













Польза нефритового массажера для лица





Конечно, нефритовый роллер – не панацея от всех косметических проблем. Он не разгладит морщины, и уж точно не вылечит акне. Но! Он действительно имеет ряд преимуществ для кожи.





Во-первых, любой косметический массаж лица полезен, так как он стимулирует приток крови к коже. За счет этого все кремы и сыворотки, которые вы нанесли до массажа, впитаются лучше и быстрее, а значит, и действовать будут эффективнее.





Во-вторых, массаж роллером действительно помогает справиться с отечностью, поэтому многие косметологи рекомендуют использовать его сразу после нанесения основного ухода с утра. 5-минутный массаж лица роллером помогает «разогнать» жидкость, находящуюся в лимфатических каналах, и вывести ее естественным путем. Так что, если у вас утром часто появляются отеки, то вам этот гаджет поможет. По этой же причине нефритовые массажеры могут быть особенно полезны при использовании под глазами.





Что касается антиэйдж эффекта от ролика, то тут он особой роли не сыграет, если у вас уже есть глубокие морщины. Если же вы начали им пользоваться, чтобы предотвратить первые морщины, то в долгосрочной перспективе массаж прохладным нефритом полезен. Он стимулирует кровообращение в лице, так что вы сможете уплотнить кожу и уменьшить появление мелких морщинок.





Помогает ли он убрать воспаления – вряд ли. Да, нефрит – камень с антибактериальными свойствами и он не будет разносить бактерии по лицу. Но он точно не поможет при цистических или гормональных высыпаниях.





Итог. Да, нефритовый массажер – отличное дополнение к ежедневному уходу, но он не может заменить собою другие процедуры, тем более салонные.





Как использовать нефритовый массажер





Храните его в холодильнике, а не в морозилке: от слишком низких температур камень может расколоться. Всегда протирайте камень антисептиком перед и после использования или промывай теплой водой (этот камень сам по себе обладает антисептическими свойствами, поэтому на нем не живут бактерии).





Затем нанесите все уходовые средства и водите роллером по массажным линиям. Начинайте посередине лица, опускаясь вниз по шее, чтобы стимулировать отток лимфы. Затем двигайтесь от центра к периферии. И не забывайте о таких областях, как глаза, губы и подбородок – зоны, на которых в первую очередь появляются признаки старения.



