Психосоматика здоровья: как мысли влияют на иммунитет

Благодатной почвой для «приживания» вирусов и инфекций является деструктивная энергия, которая поражает человека, вследствие разрушительных мыслей, заниженной самооценки, утраты смысла жизни, сообщает healthinfo.ua.





Что создает благоприятную атмосферу для появления вирусов?





Отрицательные вибрации – крушение надежд, сильная печаль, утрата близких, создают падение иммунитета и предрасположенность к появлению вирусов в организме. Вирусы могут проникать в человека как извне, например, передаться через партнера или «дремать» в организме в виде наследственной программы, дожидаясь благоприятного времени.





Реализовать деструктивную наследственную программу помогает уныние по поводу унижения или собственного несовершенства, разочарования в жизни, сильной тоски по потерям и отсутствия жизненных устремлений. Переданная предками установка длительное время находится в «спящем режиме», она может вообще не активироваться, если человек придерживается позитивного отношения к жизни и себе самому. Но иногда наступает время, когда человек перестает сопротивляться негативным ситуациям и тогда создается оптимальная атмосфера для наступления заболеваний.





Вначале происходит вирусное заражение, а затем, если условия для их существования оказываются благоприятными, то вирус сам начинает поддерживать негативный энергетический и информационный фон в организме. Все начинает идти по кругу – человек, который думает и чувствует определенным образом, притягивает болезнетворные вирусы, а затем вирусы размножаются и сами создают энергию зараженности в теле человека.





Вирус становится частью человека





Возбудитель проникает в организм и постепенно встраивается в клеточную структуру, поэтому чтобы его уничтожить извне, придется убить сам организм. Мы пытаемся излечить вирус лекарственными препаратами, а это не дает должного эффекта, так как подпитывается он самим человеком, его энергетическими эманациями. Любые медикаментозные средства действуют на следствие, а причина – пониженный энергетический фон, негативные мысли и чувства, остаются без изменений. Поэтому, для уничтожения вирусов, надо излечить причины, которые и создают неблагоприятные вибрации.





Пока человек не поменяет свое отношение к миру и себе как части этого мира, он будет подвергаться атакам болезнетворных возбудителей и вирус в его организме сможет процветать. Например, в молодости, у человека вирус может проявиться в виде герпеса. Юношеская активность и оптимизм сдерживают его рост, но, чем старше становится человек, тем реже испытывает положительные эмоции, тем тягостнее становится его существование под гнетом повседневных проблем.





И вирус начинает проявляться сыпью, псориазом, в виде других заболеваний. К старости, особенно если человек неверующий и не ощущает заботы близких, не востребован в обществе, он становится «праздничным столом» для вирусов, которые могут себя проявить в виде очень тяжелого процесса, например, опоясывающего лишая.





Официальная медицина начинает применять сильнодействующие препараты, которые смогут купировать сильные боли, но, вместе с тем, одурманивают, успокаивают и способствуют сну и отдыху. И тогда пожилой человек уже не имеет не только желания, но даже возможности, как-то изменить жизнь, найти в ней радость, бороться – начинается растительное существование.





О вирусах





В подавляющем большинстве, ныне живущие организмы имеют клеточную структуру, и только вирусы не имеют своих клеток. Они не обладают своим обменом веществ, имеют очень небольшое число ферментов, и могут существовать, только в виде паразитов – агрессоров, которым для жизнедеятельности требуются чужие живые клетки.





Вирусы не желают размножаться искусственным путем, они нуждаются не просто в первых попавшихся клетках, а строго определенных. Возбудители вызывают огромное количество заболеваний, таких как – энцефалит, желтую лихорадку, грипп, полиомиелит, СПИД. Все больше ученых медиков склоняется к мысли, что именно вирусы вызывают психические и нервные расстройства, например, вирус Борна способен провоцировать депрессию, шизофрению, хроническую утомляемость.





Ученые уже давно установили, что в человеческом организме присутствует огромное количество самых разных вирусов, но чаще они находятся в состоянии «спячки», и только при благоприятных условиях и снижении защитных сил организма, способны поражать ослабленные клетки.





Вирусы не являются слишком опасными для человечества, как и другие паразиты. Иначе человек уже бы вымер, а с ним и сами вирусы, которым нечем было бы питаться. Он нужен вирусам, как хозяин, в теле которого они могут комфортно существовать. И в тоже время, если у хозяина слишком быстро появляется иммунитет, то это также не выгодно возбудителю, ведь тогда он сможет подавлять его способность к размножению.





Поэтому сами вирусы поддерживают свою оптимальную циркуляцию в окружающей среде. Например, вирус бешенства сохраняется в природе, поселяясь в грызунах, которые сами им не болеют, но являются переносчиками. А для многих возбудителей, таким «местом прописки» является сам человек.





Такие вирусы, как корь, грипп, герпес, передаются друг другу воздушно-капельным путем или через непосредственный контакт, но достаточно редко являются причиной смерти, только у ослабленных или очень пожилых людей.



