Продукты, которые помогут побороть тягу к сладкому

Потребление сахара увеличивает выработку инсулина в организме. Согласно сообщению исследователей из Нью-Йоркского университета, прыжки уровня инсулина вызывают высвобождение дофамина, так называемого «гормона счастья». При этом употребление продуктов с высоким содержанием сахара – это не единственный способ вызвать высвобождение дофамина. Вы можете контролировать свою тягу к сладкому, потребляя больше продуктов, содержащих аминокислоту под названием тирозин.





Вот 5 продуктов, богатых тирозином, которые помогут вам сдержать тягу к сладкому:





Яйца. Яйца – это источник белков и полезных жиров, что делает их одним из лучших продуктов для похудения. Одно целое яйцо поможет вам утолить голод и уменьшить тягу к сладостям. Яйца содержат небольшое количество калорий, поэтому они не вредят фигуре. Более того, желток яйца богат хлор, питательное вещество, которая известна своими жиросжигающие свойствами. Поэтому для ночных перекусов лучше выбрать яйца.





Молоко и молочные продукты. Молоко и сыр является прекрасным источником белка, кальция, витаминов, минералов и жирных кислот. Они могут мгновенно обеспечить вас энергией, улучшить работу мозга и обуздать вашу тягу к сладкому. Молочные продукты также могут уменьшить риск диабета. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, люди, которые едят много жирных молочных продуктов, имеют низкий риск диабета.





Орехи и семена. Орехи и семечки – это источник здоровых жиров, клетчатки и белков. Это идеальное сочетание, позволяющее нам длительное время чувствовать сытыми и снизить тягу к сахару. В частности, в арахисе и кунжуте много тирозина, поэтому лучше включить в рацион именно их. Семена кунжута также содержит цинк, витамин В6 и магний, тогда как арахис – источник биотина, меди, ниацина, фолиевой кислоты, марганца.





Соя. Соя является источником полноценного белка. Кроме того, это прекрасный источник тирозина, а также фенилаланина. Продукты, изготовленные из соевых бобов, такие как тофу и соевое молоко, может не только обуздать вашу тягу к сахару, но и ускорить процесс восстановления мышц. Соевые бобы также могут снизить уровень «плохого» холестерина в организме и защитить сердце от болезней.





Яблоки. Яблоки содержат значительное количество тирозина и, как известно, повышают уровень дофамина, что может помочь в борьбе с депрессией. Эти фрукты также обеспечат вас такими питательными веществами, как витамин С, витамин К и калий, которые могут ускорить обмен веществ и способствуют процессу похудения.



