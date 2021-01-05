Здоровое питание в новом году: советы диетолога

Диетолог, автор книг о здоровом питании Кэтрин Бургер (Германия) дала несколько советов о том, как сделать рацион питания в новом году более полезным и сбалансированным.





Одним из ключевых принципов здорового питания диетолог из Германии назвала разнообразие. Рацион должен быть как можно более разнообразным, подчеркивает специалист.





Еще один совет: употреблять как можно меньше готовых продуктов. Почти все такие продукты содержат вещества, потенциально вредные здоровья, – мука, сахар, соль, трансжиры.





«Ешьте как можно разнообразнее и экономьте на сильно переработанных блюдах. Это касается не только таких продуктов, как, например, замороженная пицца, но также печенья, хлеба, кондитерских изделий, консервов», – заметила диетолог.





Также сделать свое питание более здоровым можно, употребляя сырые овощи. Специалист из Германии рекомендует съедать их при каждом приеме пищи.





Другой совет диетолога: как можно активнее использовать замороженные овощи. Бургер отмечает, что их замораживают сразу после сбора урожая, так что эти продукты содержат очень много витаминов.





Помимо этого специалист считает нужным проверять питательную ценность овощей. Например, говорит диетолог, салат айсберг очень популярен у сторонников ЗОЖ, однако он почти не содержит питательных веществ – гораздо полезнее съесть обычную капусту.





Тем, кто хочет сделать свое питание здоровым, Бургер советует обращать внимание на масла, используемые для готовки и употребления. Для сильного нагрева, жарки лучше использовать рапсовое или оливковое масло, констатирует эксперт. В других маслах тепло изменяет химическую структуру и делает их нездоровыми, поясняет она.





Что касается масел холодного отжима, они полезны, потому что содержат так называемые полиненасыщенные жирные кислоты, но часто не подходят для готовки при высоких температурах. К тому же масла, содержащие много жирных кислот омега-3, очень чувствительны, их следует беречь их от света, а также не хранить длительное время во избежание прогорклости





Очередной совет диетолога – отказаться от безалкогольных напитков. Они часто дают энергию, но не содержат питательных веществ, в придачу высококалорийны. Соки, в свою очередь, следует разбавлять водой.





Другая рекомендация – использовать для перекусов вместо разнообразных сладостей орехи. Проблема со сладостями в том, что они заставляют уровень сахара в крови резко повышаться, а затем снова значительно снижаться, пробуждая сильный аппетит. Орехи не вызывают столь сильного повышения уровня сахара в крови, содержат множество питательных веществ, белка и надолго сохраняют чувство сытости.



