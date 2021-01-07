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Леди
Красота и здоровье
6 января 21, 22:52
Диетологи о страшной опасности для любителей красного мяса
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Красное мясо опасно для мужчин. Об этом говорят диетологи.

Американские диетологи доказали, что красное мясо опасно для мужчин. Как сообщает Фраза, появился их отчет.

Специалисты утверждают, что его регулярное употребление сокращает продолжительность жизни.

В ходе работы были изучены данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года.

Как отмечается, все они не страдали сердечнососудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

Диетологи установили: у мужчин, потребляющих красное мясо, выше вероятность развития болезней сердца и сосудов.
Fraza.ua
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