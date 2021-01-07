Диетологи о страшной опасности для любителей красного мяса

Американские диетологи доказали, что красное мясо опасно для мужчин. Как сообщает Фраза, появился их отчет.

Специалисты утверждают, что его регулярное употребление сокращает продолжительность жизни.

В ходе работы были изучены данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года.

Как отмечается, все они не страдали сердечнососудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

Диетологи установили: у мужчин, потребляющих красное мясо, выше вероятность развития болезней сердца и сосудов.